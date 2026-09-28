¡Alerta en Chocó! Aparecieron banderas y grafitis del ELN en viviendas

Resumen: Banderas y grafitis alusivos al ELN fueron encontrados en el sector Las Maderas de Juradó, Chocó. Las autoridades investigan su procedencia.

Habitantes del municipio de Juradó, Chocó, reportaron durante la mañana del domingo 27 de septiembre la aparición de banderas y grafitis con elementos alusivos al ELN en el sector de Las Maderas.

De acuerdo con los reportes conocidos, los símbolos habrían sido instalados durante la madrugada en las fachadas de algunas viviendas de esta zona del municipio. El hallazgo generó preocupación entre los habitantes, quienes dieron aviso a las autoridades.

Tras recibir la información, la Fuerza Pública desplegó unidades para verificar la situación y establecer tanto la procedencia de los elementos como las circunstancias en las que fueron instalados. También se adelantan labores para determinar quiénes estarían detrás de estos hechos.

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La Alcaldía de Juradó, encabezada por el alcalde Denio Jiménez Rivas, confirmó el reporte mediante un comunicado y señaló que las autoridades competentes iniciaron las verificaciones e investigaciones correspondientes.

El mandatario hizo énfasis en que, por ahora, no se puede confirmar quién instaló las banderas y realizó los grafitis. La administración municipal pidió evitar conclusiones anticipadas y esperar los resultados de las investigaciones oficiales.

Jiménez también anunció que este lunes 28 de septiembre presidirá un consejo de seguridad extraordinario para evaluar la información disponible y definir las acciones que sean necesarias para preservar el orden público, la seguridad y la tranquilidad de los habitantes.

Mientras avanzan las verificaciones, la Alcaldía pidió a la comunidad mantener la calma y abstenerse de compartir rumores, fotografías o información que no haya sido confirmada por fuentes oficiales.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado oficialmente la autoría de las banderas y grafitis encontrados en Las Maderas.

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