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Resumen: Lluvias en el sur del Valle de Aburrá afectan a Envigado y Sabaneta. Autoridades monitorean la movilidad y piden conducir con precaución ante piso húmedo.

¡Pilas en el sur del Valle de Aburrá! Fuerte aguacero cae a esta hora y las autoridades piden extrema precaución en las vías

Las autoridades de tránsito e institutos meteorológicos emitieron una alerta de movilidad debido a las lluvias que se registran durante la tarde de este jueves 23 de julio en el sur del Valle de Aburrá.

Las precipitaciones han empezado a impactar el desplazamiento de vehículos y peatones en sectores clave del área metropolitana, por lo que se ha dispuesto un monitoreo constante para prevenir accidentes o emergencias derivadas del mal tiempo.

De acuerdo con el reporte oficial emitido a la 1:50 p.m., las precipitaciones más intensas se concentran en el municipio de Envigado, donde los pluviómetros han marcado acumulados máximos de 4 milímetros en un lapso de solo cinco minutos.

De manera simultánea, en la jurisdicción de Sabaneta se han contabilizado precipitaciones con acumulados que alcanzan los 2 milímetros.

Los pronósticos técnicos señalan que las lluvias sobre esta franja del sur mantendrán su intensidad durante un periodo estimado de al menos 20 minutos más.

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Ante este panorama climático, los organismos de control recomendaron a los conductores que transitan por estos corredores viales adoptar medidas preventivas inmediatas para evitar colisiones. Entre las indicaciones principales se destaca la necesidad de reducir la velocidad habitual, mantener una distancia de seguridad más amplia entre vehículos y conducir con extrema prudencia debido al piso húmedo.

Entretanto, las entidades encargadas mantienen una vigilancia permanente sobre la malla vial y las cuencas hídricas para atender de forma oportuna cualquier eventualidad.

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