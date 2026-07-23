Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: La víctima, que aún no ha sido identificada, recibió cuatro impactos de bala en el rostro. Habitantes del sector aseguraron que el hombre no residía ni era conocido en la zona.

¡De cuatro tiros en la cara! A «quemarropa» mataron a un hombre en Robledo Cucaracho

Minuto30.com .- Un nuevo hecho violento interrumpió la tranquilidad de los habitantes del barrio Santa Margarita durante la noche del miércoles 22 de julio. Un hombre fue asesinado con arma de fuego en plena calle, en un ataque que, por sus características, es investigado como un posible sicariato.

De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, el crimen se registró alrededor de las 8:30 p.m. en la intersección de la calle 64 con carrera 98. El cuerpo fue hallado en un sendero peatonal ubicado en diagonal a la placa polideportiva del sector, una zona frecuentada por la comunidad.