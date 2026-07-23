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    ¡De cuatro tiros en la cara! A «quemarropa» mataron a un hombre en Robledo Cucaracho

    Dicen vecinos que el hombre no era conocido en el sector ¿a qué fue?

    Publicado por: SoloDuque

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    ¡De cuatro tiros en la cara! A «quemarropa» mataron a un hombre en Robledo Cucaracho

    Resumen: La víctima, que aún no ha sido identificada, recibió cuatro impactos de bala en el rostro. Habitantes del sector aseguraron que el hombre no residía ni era conocido en la zona.

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    Minuto30.com .- Un nuevo hecho violento interrumpió la tranquilidad de los habitantes del barrio Santa Margarita durante la noche del miércoles 22 de julio. Un hombre fue asesinado con arma de fuego en plena calle, en un ataque que, por sus características, es investigado como un posible sicariato.

    De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, el crimen se registró alrededor de las 8:30 p.m. en la intersección de la calle 64 con carrera 98. El cuerpo fue hallado en un sendero peatonal ubicado en diagonal a la placa polideportiva del sector, una zona frecuentada por la comunidad.

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    Foto: Redes Sociales

    Evidencias revelan la crudeza del homicidio. El hombre fue atacado directamente a la cabeza, recibiendo cuatro disparos en el rostro. Ls victimarios habrían accionado el arma a «quemarropa», sin darle tiempo de reacción a la víctima.

    Unidades del cuerpo de investigación criminal llegaron al lugar para realizar la inspección técnica del cadáver y recolectar las primeras evidencias.

    Al momento del ataque, el hombre vestía un pantalón negro, un buzo de color gris, tenis blancos con franjas negras y llevaba puesta una gorra tipo «pava» de color negro.

    En el lugar de los hechos, hallaron un proyectil deformado que correspondería a munición de calibre 38.

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    Cerca del cuerpo también se encontró un celular marca Huawei de color blanco.

    El cuerpo fue trasladado en las instalaciones de Medicina Legal, para determinar tanto su identidad como otros detalles que puedan ayudar a esclarecer el crimen.

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    Foto: Cortesía

    ¿Lo citaron?

    Los residentes de Santa Margarita manifestaron que la víctima no era un rostro conocido en la comunidad, por lo que se presume que habría sido citado en el lugar.

    Las autoridades competentes ya iniciaron las pesquisas en las inmediaciones del escenario deportivo para trazar la ruta de escape de los responsables y esclarecer los móviles de este nuevo hecho de sangre.

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    Foto: Cortesía
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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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