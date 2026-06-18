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Resumen: Para hacer frente a la magnitud de los eventos, se conformó un frente de trabajo articulado que involucra al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Segovia y Remedios, la Cruz Roja, la Defensa Civil, la Policía Nacional, el Hospital ESE de Segovia y las Secretarías de Planeación y Movilidad.

Balance preliminar de afectaciones por fuertes lluvias en Segovia: 18 personas reubicadas de ellas 5 son niños

Minuto30.com .- El Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres (CMGRD) de Segovia ha emitido un reporte oficial detallando los daños ocasionados por las intensas precipitaciones recientes. Tras la activación del protocolo de respuesta institucional a las 8:45 p. m. de la jornada anterior, los organismos de socorro han trabajado de manera ininterrumpida para atender a la población.

Consolidado preliminar de la emergencia

La rápida evaluación en terreno por parte de las autoridades arrojó el siguiente balance de daños y personas damnificadas:

Zonas impactadas: Se reportan afectaciones directas en 18 sectores del municipio.

Población evacuada: Un total de 18 personas han sido reubicadas en albergues temporales para garantizar su seguridad. Entre los afectados se encuentran 5 niños.

La crudeza de las lluvias desencadenó múltiples eventos simultáneos, incluyendo inundaciones, deslizamientos de tierra, caída de árboles y la atención de un incendio estructural.

Despliegue operativo y acciones en curso

Para hacer frente a la magnitud de los eventos, se conformó un frente de trabajo articulado que involucra al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Segovia y Remedios, la Cruz Roja, la Defensa Civil, la Policía Nacional, el Hospital ESE de Segovia y las Secretarías de Planeación y Movilidad.

Actualmente, las labores en el terreno se concentran en las siguientes prioridades:

Ejecución de censos y diagnóstico de las necesidades más urgentes de la comunidad.

Prestación de atención médica y primaria a todas las familias afectadas.

Limpieza, lavado y rehabilitación de las vías obstruidas por lodo y escombros.

Evaluación técnica y verificación estructural de las edificaciones e infraestructuras en riesgo.

El alcalde municipal, en coordinación con Juan David Zorrilla Arango (Coordinador del CMGRD), continúa realizando recorridos de inspección en las zonas afectadas para gestionar las ayudas de primera mano. Las autoridades reiteraron que mantendrán un monitoreo permanente de la situación e informarán a la ciudadanía sobre cualquier evolución del clima o de la emergencia.

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