Segovia enfrenta graves afectaciones por intensas lluvias

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Resumen: Las lluvias en Segovia provocaron inundaciones, deslizamientos y afectaciones en varios sectores. Autoridades activaron planes de emergencia y evalúan los daños.

Las lluvias en Segovia registradas durante la noche del 17 de junio y la madrugada de este 18 de junio generaron múltiples emergencias en distintos sectores del municipio del Nordeste antioqueño.

Inundaciones, deslizamientos y afectaciones en la movilidad fueron reportados por la comunidad, mientras las autoridades avanzan en la evaluación de los daños y la atención de las familias afectadas.

Imágenes compartidas por habitantes evidenciaron cómo varias calles quedaron cubiertas por grandes cantidades de agua, convirtiéndose en verdaderos ríos que dificultaron el tránsito y ocasionaron pérdidas materiales en algunos sectores.

Las fuertes precipitaciones también provocaron afectaciones en viviendas y zonas de riesgo, lo que obligó a activar los protocolos de respuesta ante emergencias.

Ante la situación, la Alcaldía de Segovia convocó al Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres (CMGRD) con el fin de coordinar las acciones de atención y respuesta.

De manera paralela, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios fortaleció su capacidad operativa con más personal en territorio y articuló labores con la Cruz Roja, organismos de socorro y dependencias municipales.

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Las lluvias en Segovia mantienen en alerta a las autoridades, que realizan recorridos e inspecciones en los puntos más afectados para determinar el alcance de los daños y establecer las ayudas requeridas por la población.

Desde la Unidad Deportiva Abel Rivera Villa también se coordina la logística necesaria para la entrega de asistencia humanitaria a las familias impactadas.

Los organismos de emergencia informaron que continúan las labores de monitoreo permanente en las zonas críticas y reiteraron el llamado a la comunidad para atender las recomendaciones oficiales y reportar cualquier situación de riesgo.

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