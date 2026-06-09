Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Martes: 0 - 3 0 - 3
Pico y Placa Medellín Martes: 0 - 3 0 - 3
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Fico Gutiérrez pide autocuidado ante lluvias registradas en el Valle de Aburrá

    El alcalde Fico Gutiérrez acaba de lanzar una alerta por los fuertes aguaceros que caen en varios sectores del Valle de Aburrá.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡Aguacero con rayos y granizo! Fuertes lluvias sacude el Valle de Aburrá
    Foto de cortesía.
    Fico Gutiérrez pide autocuidado ante lluvias registradas en el Valle de Aburrá

    Resumen: El alcalde Federico Gutiérrez emite alerta preventiva por lluvias en Medellín y el Valle de Aburrá. Bomberos y DAGRD monitorean zonas de riesgo.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, emitió una alerta preventiva a la ciudadanía debido a las fuertes precipitaciones que se registran en diferentes sectores de la capital antioqueña y el área metropolitana.

    A pesar de que la región atraviesa formalmente por una temporada de menores precipitaciones, las condiciones meteorológicas variaron de forma imprevista, generando intensos aguaceros que amenazan con desestabilizar algunas zonas vulnerables.

    Gutiérrez instó a la comunidad a adoptar de forma estricta las medidas de autocuidado y prevención para evitar incidentes que lamentar durante las próximas horas.

    La red pluviométrica regional reportó variaciones en la intensidad del fenómeno natural a lo largo del Valle de Aburrá. Durante los últimos minutos, las estaciones de monitoreo registraron acumulados menores a 1 milímetro de agua en las localidades vecinas de Sabaneta y Bello, mientras que en el municipio de Envigado las mediciones alcanzaron hasta los 2 milímetros.

    Los análisis técnicos indican que las precipitaciones y la inestabilidad climática podrían perdurar por lo menos durante media hora más, lo que mantiene en alerta máxima a los organismos de socorro ante posibles incrementos súbitos en los niveles de los afluentes.

    Lea también: Investigan muerte de mujer arrollada en vía de El Carmen de Viboral

    El alcalde puntualizó que el personal técnico del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres y el cuerpo oficial de Bomberos de Medellín permanecen desplegados en el territorio, monitoreando minuto a minuto la evolución de la emergencia e invitó a reportar cualquier situación anómala a través de la línea única 123.

    Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

    Más noticias de Medellín


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Medellín está el Obra – Unidad Deportiva de Belén

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.