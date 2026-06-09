Resumen: Las autoridades investigan las circunstancias en las que una mujer perdió la vida tras ser arrollada por un vehículo en una vía de El Carmen de Viboral.

Investigan muerte de mujer arrollada en vía de El Carmen de Viboral

Las autoridades judiciales adelantan las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que perdió la vida Ligia Inés, quien fue arrollada por un vehículo en una vía del municipio de El Carmen de Viboral, en el Oriente antioqueño.

El accidente de tránsito ocurrió en la salida hacia el sector de Aguas Claras. Según la información preliminar entregada por los organismos de movilidad, la mujer, oriunda de esta localidad, fue impactada por un automotor en hechos que aún son materia de investigación.

Tras el siniestro, las autoridades realizaron la inspección técnica del caso e iniciaron la recolección de elementos probatorios que permitan establecer con exactitud cómo ocurrió el hecho y determinar posibles responsabilidades.

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De acuerdo con las primeras hipótesis conocidas por los investigadores, la víctima presuntamente caminaba por la mitad de la calzada al momento del accidente.

Además, algunas indagaciones preliminares apuntan a que habría estado bajo los efectos del alcohol, una situación que también será verificada dentro del proceso investigativo.

Sin embargo, las autoridades aclararon que todas las circunstancias que rodearon el caso continúan siendo objeto de análisis técnico y judicial.

Como parte de las diligencias, personal de criminalística recopiló testimonios de personas que se encontraban en el sector y avanza en la revisión de cámaras de seguridad instaladas en la zona, con el fin de reconstruir la secuencia de los hechos y establecer la actuación del conductor involucrado.

El caso quedó en manos de las autoridades competentes, que serán las encargadas de determinar las causas del accidente y emitir las conclusiones correspondientes una vez finalicen las investigaciones.

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