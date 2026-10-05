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    ¡Se vino la lluvia! Aguaceros ingresan a Medellín y avanzan al noroccidente

    SIATA reportó precipitaciones en Medellín y Envigado que avanzan hacia el noroccidente del Valle de Aburrá.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡Se vino la lluvia! Aguaceros ingresan a Medellín y avanzan al noroccidente
    Foto de cortesía.
    ¡Se vino la lluvia! Aguaceros ingresan a Medellín y avanzan al noroccidente

    Resumen: SIATA reportó lluvias en Envigado y diferentes sectores de Medellín, con acumulados de hasta 2 milímetros en cinco minutos.

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    Las lluvias comenzaron a extenderse por diferentes sectores del Valle de Aburrá durante la tarde de este lunes 5 de octubre, de acuerdo con los reportes entregados por el Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá (SIATA).

    A las 2:45 de la tarde, la red pluviométrica del sistema registró precipitaciones en Envigado, con acumulados inferiores a 1 milímetro durante los cinco minutos previos a la medición.

    Minutos después, el panorama cambió y las lluvias comenzaron a ingresar a sectores de Medellín. Según el reporte emitido a las 3:06 de la tarde, se presentaban precipitaciones en el suroriente y también en el suroccidente de la ciudad.

    En estos puntos se registraron acumulados de hasta 2 milímetros en cinco minutos, de acuerdo con los datos de la red de monitoreo

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    El SIATA indicó además que el sistema de lluvias se estaría desplazando en dirección noroccidental a través del Valle, por lo que las condiciones podrían extenderse hacia otros sectores durante su recorrido.

    El reporte hace parte del monitoreo en tiempo real que realiza el sistema para identificar la evolución de las precipitaciones y entregar información sobre las condiciones meteorológicas en Medellín y los municipios del Valle de Aburrá.

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    Por ahora, los datos reportados corresponden a los acumulados registrados durante los últimos cinco minutos en los puntos de medición y no indican, con la información suministrada, afectaciones asociadas a las lluvias.

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