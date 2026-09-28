Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Martes: 1 - 4 1 - 4
Pico y Placa Medellín Martes: 1 - 4 1 - 4
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Video

    «No va a saber qué fue lo que le pasó»: De La Espriella lanza contundente advertencia contra alias ‘Pinocho’

    Este pronunciamiento se enmarca dentro de la ofensiva militar que ordenó el Gobierno Nacional en el Magdalena y La Guajira

    Publicado por: SoloDuque

    «No va a saber qué fue lo que le pasó»: De La Espriella lanza contundente advertencia contra alias ‘Pinocho’

    Resumen: Este pronunciamiento se enmarca dentro de la ofensiva militar que ordenó el Gobierno Nacional en el Magdalena y La Guajira

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.
    Agrega Minuto30 como fuente preferida en Google Haz clic y recibe más noticias nuestras cuando consultes en Google. Agregar

    Minuto30.com .- El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, emitió una fuerte advertencia dirigida a Fredy Castillo Carrillo, alias ‘Pinocho’, máximo cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, reafirmando que la Fuerza Pública mantiene una cacería incesante para lograr su captura.

    De acuerdo con la declaración entregada por el mandatario frente a los operativos desplegados contra esta estructura criminal.

    Rutas de escape bloqueadas: El jefe de Estado fue categórico al señalar que las autoridades tienen cercado al delincuente, frustrando sus aparentes intenciones de huida hacia el país vecino: «Si Pinocho cree que se va a escapar por la Guajira o por Venezuela, que se vaya bajando de ese bus».

    abelardo a pinocho

    Ofensiva inminente: De La Espriella reiteró que todo el peso de la institucionalidad está enfocado en su búsqueda y prometió un golpe definitivo contra el cabecilla, sentenciando públicamente que «no va a saber qué fue lo que le pasó de lo contundente que fue la acción del Estado».

    Este pronunciamiento se enmarca dentro de la ofensiva militar que ordenó el Gobierno Nacional en el Magdalena y La Guajira para desarticular a esta organización criminal tras sus recientes intentos de desestabilización en la región.

    Sigue a Minuto30 en Google Recibe más noticias nuestras en Google Discover. Seguir
    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    ¿Sabías que la restricción de rentas cortas en zonas residenciales existe desde 2014?

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.