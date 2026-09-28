Resumen: Este pronunciamiento se enmarca dentro de la ofensiva militar que ordenó el Gobierno Nacional en el Magdalena y La Guajira

«No va a saber qué fue lo que le pasó»: De La Espriella lanza contundente advertencia contra alias ‘Pinocho’

Minuto30.com .- El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, emitió una fuerte advertencia dirigida a Fredy Castillo Carrillo, alias ‘Pinocho’, máximo cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, reafirmando que la Fuerza Pública mantiene una cacería incesante para lograr su captura.

De acuerdo con la declaración entregada por el mandatario frente a los operativos desplegados contra esta estructura criminal.

Rutas de escape bloqueadas: El jefe de Estado fue categórico al señalar que las autoridades tienen cercado al delincuente, frustrando sus aparentes intenciones de huida hacia el país vecino: «Si Pinocho cree que se va a escapar por la Guajira o por Venezuela, que se vaya bajando de ese bus».

Ofensiva inminente: De La Espriella reiteró que todo el peso de la institucionalidad está enfocado en su búsqueda y prometió un golpe definitivo contra el cabecilla, sentenciando públicamente que «no va a saber qué fue lo que le pasó de lo contundente que fue la acción del Estado».

Este pronunciamiento se enmarca dentro de la ofensiva militar que ordenó el Gobierno Nacional en el Magdalena y La Guajira para desarticular a esta organización criminal tras sus recientes intentos de desestabilización en la región.