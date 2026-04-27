Resumen: Francia Márquez lanza duro reclamo al Ministro de Defensa tras atentado con más de 20 muertos en el Cauca. Cuestiona la falta de inteligencia y seguridad.

Francia Márquez cuestiona la respuesta del Estado ante la ola de violencia en Cauca, Valle y Nariño

Un terremoto político sacude al Gobierno Nacional tras el contundente pronunciamiento de la vicepresidenta Francia Márquez. En un tono inusualmente confrontativo y directo, la alta funcionaria lanzó un fuerte llamado de atención al ministro de Defensa, Iván Velásquez, exigiendo resultados inmediatos ante la degradación del orden público en el suroccidente del país.

El detonante de este malestar interno fue el atroz atentado registrado en la vía Panamericana, a la altura de Palmira, donde una explosión de gran magnitud segó la vida de más de 20 personas y dejó un rastro de destrucción que incluye 16 vehículos calcinados y decenas de heridos.

Para la funcionaria, la situación ha llegado a un punto de no retorno donde los grupos criminales parecen estar ganándole la partida a la institucionalidad.

En su declaración, Francia Márquez cuestionó duramente la efectividad de la inteligencia militar y policial, preguntando abiertamente dónde está la capacidad de anticipación para evitar que el terror se apodere de regiones como el Cauca y el Valle del Cauca.

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“Estamos permitiendo que el miedo se imponga”, sentenció la vicepresidenta, quien reconoció con amargura que, a pesar de sus constantes pedidos de refuerzos desde que asumió el cargo en 2022, el accionar de los grupos al margen de la ley parece no tener freno ni control estatal.

Mientras la vicepresidenta exige acciones contundentes para frenar la ola de atentados terroristas, el país observa con estupor cómo la cifra de víctimas sigue en aumento.

El documento oficial de la Vicepresidencia subraya que la falta de eficacia en la respuesta institucional es “dolorosa y lamentable”, sugiriendo que la inteligencia del Estado ha fallado en su labor primordial de proteger la vida de los ciudadanos.

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