Aliste impermeable: lluvias podrían marcar la jornada electoral en el Valle de Aburrá

Resumen: Autoridades alertaron sobre lluvias en Medellín y el Valle de Aburrá durante el fin de semana electoral. Recomiendan planear desplazamientos y seguir reportes oficiales.
Las autoridades ambientales advirtieron sobre una alta probabilidad de lluvias en Medellín y el Valle de Aburrá durante el fin de semana del 30 y 31 de mayo, fechas que coinciden con la jornada de elecciones presidenciales en Colombia.
El pronóstico fue entregado por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá (SIATA), entidades que señalaron que las precipitaciones podrían registrarse en diferentes momentos del día y afectar varios municipios de la subregión.
De acuerdo con los reportes meteorológicos, las lluvias en Medellín tendrían mayor probabilidad de ocurrencia durante la horas de la tarde y la noche.
Lea también: Y el campo…, ¿qué?
Las autoridades explicaron que este comportamiento climático está relacionado con altos niveles de humedad presentes en la atmósfera. Estas condiciones son favorecidas por flujos provenientes del océano Pacífico y por el desplazamiento de una onda tropical sobre el mar Caribe, fenómenos que incrementan la formación de nubosidad y eventos de lluvia en la región.
Además de las precipitaciones, se prevé que durante gran parte del fin de semana predominen los cielos parcialmente nublados e incluso completamente cubiertos en algunos momentos.
Ante este panorama, las entidades hicieron un llamado a la ciudadanía para mantenerse informada a través de los canales oficiales del SIATA y del Área Metropolitana, especialmente a quienes tengan previsto movilizarse hacia los puestos de votación durante las elecciones.
Las recomendaciones incluyen planear los desplazamientos con suficiente anticipación, portar elementos de protección para la lluvia y estar atentos a cualquier cambio en las condiciones climáticas que pueda afectar la movilidad en sectores urbanos y rurales del Valle de Aburrá.
Más noticias de Medellín
- Compartir:
- Compartir en Facebook
- Compartir en X (Twitter)
- Compartir en WhatsApp
- Comentarios