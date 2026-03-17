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Resumen: Fuertes lluvias afectan Medellín y Envigado. Las precipitaciones se mantendrán al menos una hora más, según autoridades.

Aguacero azota Medellín y Envigado: fuertes lluvias se intensifican y seguirán por más de una hora

Se registran lluvias en Medellín y Envigado en horas de tarde de este martes 17 de marzo, generando alerta entre las autoridades y ciudadanos por la intensidad de las precipitaciones.

De acuerdo con los reportes más recientes, las lluvias de alta intensidad se concentran principalmente en el centro y oriente de Medellín, así como en varias zonas del municipio de Envigado, donde se han reportado aguaceros constantes.

El fenómeno climático hace parte de un sistema que se desplaza hacia el suroriente del Valle de Aburrá, lo que podría extender las afectaciones a otros sectores en las próximas horas.

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Según los pronósticos, las lluvias en Medellín y Envigado se mantendrán al menos durante una hora más, por lo que no se descartan posibles encharcamientos, congestión vehicular y dificultades en la movilidad.

Las autoridades recomiendan a la ciudadanía tomar precauciones, especialmente a conductores y motociclistas, debido a la reducción de visibilidad y el riesgo de deslizamientos en zonas de ladera.

Asimismo, se hace un llamado a evitar transitar por áreas propensas a inundaciones y a mantenerse atentos a los canales oficiales de información ante cualquier eventualidad.

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Este tipo de precipitaciones intensas son frecuentes en esta temporada, por lo que organismos de gestión del riesgo continúan en monitoreo constante para atender cualquier emergencia que pueda presentarse.

#SIATAnoticias | (16:28)🌧️Las lluvias de alta intensidad se han extendido, se registran sobre el centro y oriente del Distrito de Medellín y el municipio de Envigado. El sistema se desplaza hacia el suroriente y se espera que las precipitaciones duren al menos, una hora más. pic.twitter.com/MYViFdZ51f — siatamedellin (@siatamedellin) March 17, 2026

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