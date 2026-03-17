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    Bebé de 18 meses murió ahogada en trágico accidente en Marinilla, Antioquia

    Una bebé de solo 18 meses murió en un accidente doméstico en Marinilla. Las autoridades iniciaron una investigación.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Bebé de 18 meses murió ahogada en trágico accidente en Marinilla, Antioquia
    Foto de archivo.
    Bebé de 18 meses murió ahogada en trágico accidente en Marinilla, Antioquia

    Resumen: Una bebé de 18 meses murió tras un presunto ahogamiento en zona rural de Marinilla, Antioquia. El caso es investigado por las autoridades.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La tragedia ocurrió en la vereda Cimarronas, zona rural del municipio de Marinilla, Antioquia, donde la bebé de apenas 18 meses de edad habría sufrido un accidente doméstico que terminó en un presunto ahogamiento dentro de su vivienda.

    De acuerdo con la información preliminar, la bebé fue trasladada de urgencia a un centro asistencial del municipio, donde el personal médico activó todos los protocolos para intentar salvarle la vida. Sin embargo, pese a los esfuerzos, la menor falleció minutos después de su ingreso.

    Desde la Alcaldía municipal se pronunciaron lamentando profundamente el hecho y enviando un mensaje de solidaridad a la familia afectada.

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    El alcalde de Marinilla, Julio César Serna Gómez, expresó su acompañamiento en este difícil momento, destacando el dolor que enluta a toda una familia campesina y a la comunidad en general.

    Por ahora, las circunstancias exactas en las que se produjo el accidente son materia de investigación. La Fiscalía General de la Nación asumió el caso y ordenó el traslado del cuerpo al Instituto de Medicina Legal, donde se adelantarán los análisis correspondientes para esclarecer lo sucedido.

    Las autoridades reiteraron el llamado a la prevención en los hogares, especialmente cuando hay menores de edad, teniendo en cuenta que este tipo de accidentes pueden ocurrir en cuestión de minutos.

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    Author Signature
    Melissa Noreña

    Comunicadora Social con énfasis en Transmedia, apasionada por conectar audiencias a través de historias, estratégias y multiformato.


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