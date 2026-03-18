Resumen: Alcalde de Medellín explica emergencias por lluvias que causaron socavón y cierre en la Avenida El Poblado.

‘Cayó en minutos el 34% de la lluvia del mes’: así explicó Fico Gutiérrez el caos en la Avenida El Poblado

El alcalde Federico Gutiérrez explicó que en cuestión de minutos cayó cerca del 34% de la lluvia que normalmente se registra en todo el mes de marzo en El Poblado, lo que generó emergencias en cadena.

Uno de los puntos más afectados fue la quebrada La Presidenta, que se desbordó provocando inundaciones en zonas como Provenza, Monterrey, la calle 10 y la Avenida Las Vegas, donde se reportaron afectaciones en locales comerciales y sótanos.

Además, las lluvias en Medellín ocasionaron una grave socavación en la Avenida El Poblado, a la altura de esta quebrada, donde se produjo un daño estructural en la vía debido a la presión del agua sobre la cobertura del cauce.

El mandatario explicó que el colapso se generó por el alto volumen de agua y un proceso de socavación que terminó afectando la banca de la vía, lo que obligó al cierre total en ambos sentidos como medida preventiva.

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Durante la emergencia, organismos de socorro rescataron al menos a cuatro personas que quedaron atrapadas en sus vehículos, entre ellas un taxista con su pasajero y un motociclista que fue arrastrado por la corriente. También se realizaron maniobras para retirar un bus que quedó atrapado en el enorme boquete generado en la vía.

En horas de la tarde de este miércoles 18 de marzo, en medio de la contingencia, las autoridades lograron habilitar parcialmente el paso en la vía en la Avenida El Poblado a la altura de la Quebrada La Presidenta, sur-norte hacia Envigado, con el fin de mitigar el impacto en la movilidad.

Equipos de Bomberos, agentes de tránsito, personal de EPM y diferentes dependencias de la alcaldía continúan trabajando en la zona, mientras se evalúan otros puntos donde hay coberturas sobre quebradas.

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