Resumen: Si bien la propuesta ha generado diversas reacciones inmediatas; varios sectores ven con buenos ojos la posibilidad de defenderse

De la Espriella propone porte legal de armas y ´red de cooperantes´: «El problema no es el arma, sino quién la lleva»

Minuto30.com .- En medio de una creciente ola de inseguridad en las principales ciudades del país, el jurista y precandidato presidencial Abelardo de la Espriella dio a conocer unas de sus propuestas durante el Debate de SEMANA: el regreso masivo al porte legal de armas de fuego y la creación de una red de ciudadanos cooperantes para apoyar a la Fuerza Pública.

Para el abogado, la restricción actual al porte legal solo ha dejado desarmados a los “ciudadanos de bien” frente a una delincuencia que no respeta permisos ni salvoconductos.

Las cifras de De la Espriella: “Las armas amparadas no delinquen”

Durante su intervención, el jurista presentó datos para sustentar su posición, asegurando que existe un estigma injustificado sobre quienes poseen armas de manera legal.

“El 99.9% de los crímenes que se cometen con armas se dan cuando las personas no tienen permisos. En cambio, menos del 1% de estos crímenes se cometen con armas amparadas”, aseveró De la Espriella.

Según su tesis, el arma funciona como un mecanismo de disuasión. Argumentó que muchos delincuentes se abstendrían de atacar si supieran que su víctima potencial está armada, citando el ejemplo crítico de los camioneros que transitan las carreteras del país de noche y son blanco fácil de la criminalidad.

“Mafia de salvoconductos” y Red de Cooperantes

De la Espriella no solo pidió “luz verde” al porte, sino que denunció lo que considera un sistema corrupto de permisos en el país. Calificó de “bandidaje” las trabas administrativas que impiden a un ciudadano portar su arma un fin de semana, sugiriendo que el sistema actual se presta para extorsiones y “quitar plata”.

Los pilares de su estrategia de seguridad:

Porte Legal: Flexibilizar los requisitos para ciudadanos que cumplan con parámetros psicológicos y legales.

Red de Cooperantes: Organizar a la ciudadanía para que ayude a la Fuerza Pública bajo el marco de la ley.

Tecnología y Pie de Fuerza: Implementar cámaras de identificación facial en los barrios y aumentar la presencia policial.

Un debate que divide al país

Si bien la propuesta ha generado diversas reacciones inmediatas; varios sectores ven con buenos ojos la posibilidad de defenderse.

En Medellín, donde la seguridad es el tema número uno de la agenda, las palabras de De la Espriella resuenan con fuerza, especialmente tras los recientes eventos de bloqueos y la tensión por la presencia de grupos armados en las periferias.