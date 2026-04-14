Lluvias en Itagüí dejan 12 viviendas afectadas y ordenan evacuaciones preventivas

Resumen: Lluvias en Itagüí dejan 12 viviendas afectadas y obligan evacuaciones preventivas por riesgo estructural en la vereda El Porvenir 2.

Las intensas precipitaciones que se han registrado en los últimos días en el Valle de Aburrá continúan generando emergencias. En esta ocasión, el municipio de Itagüí reportó afectaciones en al menos 12 viviendas de la vereda El Porvenir 2, donde se evidenciaron daños que comprometen la seguridad de las estructuras.

La situación fue identificada tras una inspección técnica realizada por la Dirección Administrativa de Gestión del Riesgo, en articulación con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, quienes detectaron grietas en las edificaciones y signos de inestabilidad en el terreno.

Ante este panorama, las autoridades locales ordenaron la evacuación preventiva de las viviendas afectadas, con el objetivo de proteger la vida de sus habitantes mientras se avanza en la evaluación de la magnitud de la emergencia.

La Alcaldía informó que actualmente se adelanta un censo para determinar el número total de familias impactadas, al tiempo que se brinda acompañamiento integral.

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Como parte de la respuesta institucional, se anunció la entrega de subsidios de arrendamiento temporal para quienes deban abandonar sus hogares.

Las autoridades también hicieron un llamado a la comunidad a extremar las medidas de prevención durante la temporada de lluvias, advirtiendo que la saturación del suelo y el aumento en los niveles de las quebradas pueden generar nuevos deslizamientos o emergencias.

El monitoreo en la zona se mantiene activo mientras continúan las evaluaciones técnicas y se definen nuevas acciones para mitigar el riesgo.

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