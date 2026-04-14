Hamilton, el “Afrorockstar”, lanza ‘Isla Pa Dos (Wawawao)’: El nuevo himno del Afrobeat que conquista el 2026

Resumen: El artista colombiano Hamilton, el "Afrorockstar", lanzó su nuevo sencillo "Isla Pa Dos (Wawawao)", una apuesta de afrobeat romántico producida por los reconocidos Breakfast N Vegas. El estreno llega en el mejor momento de su carrera, coincidiendo con sus seis nominaciones a los Premios Nuestra Tierra 2026 y el anuncio de sus próximas presentaciones en grandes escenarios como el Festival La Solar y el Baja Beach Fest.

En un momento estelar para su carrera, el artista colombiano Hamilton ha presentado oficialmente su nuevo sencillo titulado “Isla Pa Dos (Wawawao)”. La canción, definida como una pieza fiestera cargada de romance y sabor caribeño, llega para consolidar al intérprete como el líder indiscutible del movimiento afrobeats en el país y una de las figuras con mayor proyección internacional del año.

Alianza de lujo con productores de talla mundial

Para este lanzamiento, Hamilton —quien ha sido destacado por publicaciones de la talla de Billboard y Rolling Stone— unió fuerzas con el dúo de productores multiplatino Breakfast N Vegas. Conformado por Dj Yonny y Curtis Austin, este equipo de producción trae consigo un historial de éxitos con estrellas globales como Rihanna, Bad Bunny y Taylor Swift, garantizando que “Isla Pa Dos” tenga un estándar sonoro de nivel internacional.

La canción se presenta como una propuesta versátil que fusiona letras directas sobre la conexión con una persona especial y un coro pegajoso diseñado para apoderarse de las pistas de baile y las listas de reproducción este verano.

Un año de récords y nominaciones

El estreno de “Isla Pa Dos (Wawawao)” coincide con un hito histórico para el artista: sus seis nominaciones a los Premios Nuestra Tierra 2026. Hamilton competirá en categorías clave que reflejan su ascenso meteórico, entre las que destacan:

Mejor Artista Revelación

Mejor Artista Afrobeat

Mejor Video del Año

De Medellín para el mundo: Próximos escenarios

Tras el éxito de su anterior sencillo, “Gata Oficial”, el “Afrorockstar” se prepara para llevar su energía al formato en vivo. El próximo mes de mayo, Hamilton será una de las figuras centrales del Festival La Solar en Medellín. Posteriormente, su gira cruzará fronteras hacia México, donde aterrizará en el prestigioso Baja Beach Fest para compartir escenario con los mayores exponentes del género urbano global.

Con “Isla Pa Dos (Wawawao)”, Hamilton no solo busca reafirmar su identidad sonora, sino demostrar por qué la crítica especializada lo señala como el talento emergente más sólido de la escena afro en Latinoamérica.