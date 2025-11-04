¿No sacó sombrilla? Lluvias de alta intensidad afectan al Valle de Aburrá

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Se registran lluvias de alta, moderada y baja intensidad en varios municipios del Valle de Aburrá este 4 de noviembre. Autoridades activan alertas preventivas.

La tarde de este martes 4 de noviembre se presentaron precipitaciones en el Valle de Aburrá.

De acuerdo con los reportes del Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá (Siata), sobre las 2:06 p.m. se registraban precipitaciones de variada intensidad en varios sectores de la subregión, causando afectaciones en la movilidad y posibles riesgos de deslizamiento.

Según el informe técnico, las lluvias de mayor intensidad se concentraron en el sur del Valle de Aburrá, especialmente en el corregimiento de El Poblado, en Medellín, y en el municipio de Caldas.

En estas zonas, el aguacero generó encharcamientos y alertó a los organismos de emergencia por la posibilidad de crecientes súbitas en quebradas y ríos urbanos.

En Copacabana y Bello vivieron episodios de lluvia moderada, mientras que Itagüí y Envigado reportaron lluvias de baja intensidad hacia la misma hora.

El DAGRD y los cuerpos de bomberos de los diferentes municipios mantienen activos sus protocolos de monitoreo y respuesta, recomendando a la ciudadanía transitar con precaución.

#SIATAnoticias | (14:06)️Actualmente se registran lluvias de moderada intensidad en Copacabana y Bello, de alta intensidad en el sector de El Poblado del Distrito de Medellín y en Caldas, y de baja intensidad en Itagüí y Envigado. pic.twitter.com/kVH1taKp9Z — siatamedellin (@siatamedellin) November 4, 2025

