Resumen: Fuertes lluvias e intensa caída de granizo azotan a Medellín, Envigado, Sabaneta, Itagüí, Girardota y Barbosa este 15 de octubre. Se espera que las precipitaciones continúen por una hora más en el Valle de Aburrá.

‘Mejor ni salga’: Lluvias intensas y caída de granizo en el Valle de Aburrá

Una jornada de fuertes precipitaciones se registra en la tarde de este 15 de octubre en el Valle de Aburrá. A partir de las 2:08 p.m., se activó la alerta por lluvias intensas que afectan simultáneamente a seis municipios del área metropolitana.

Los reportes indican que las precipitaciones son de alta intensidad sobre Envigado, Sabaneta, Itagüí, Medellín, Girardota y Barbosa.

Las lluvias se están desplazando principalmente hacia el norte del Valle de Aburrá y se espera que continúen durante al menos la próxima hora.

Adicionalmente, la situación climática se agudizó con la caída de granizo. Los registros del disdrómetro ubicado en Montañita San Antonio, confirmaron la presencia de granizo durante los 20 minutos previos a las 2:11 p.m.

Las autoridades de gestión del riesgo instan a los ciudadanos de estos municipios a tomar precauciones ante la intensidad de las lluvias intensas y la probabilidad de crecientes súbitas o inundaciones urbanas.

#SIATAnoticias | (14:11)️ Durante los últimos 20 minutos se ha registrado granizo en el disdrómetro ubicado en Montañita San Antonio, en el Distrito de Medellín. pic.twitter.com/bqRoKr5pmr — siatamedellin (@siatamedellin) October 15, 2025

