Medellín impulsa la permanencia escolar en San Sebastián de Palmitas

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: La Alcaldía de Medellín promovió el proyecto "En el Colegio Contamos con Vos" en el corregimiento San Sebastián de Palmitas para garantizar la permanencia escolar de niños y jóvenes rurales.

La Alcaldía de Medellín llevó a cabo una jornada especial en el corregimiento San Sebastián de Palmitas para promover el derecho fundamental a la educación y garantizar la permanencia escolar de niñas, niños y jóvenes.

Esta acción se enmarca dentro del proyecto «En el Colegio Contamos con Vos», una de las estrategias prioritarias del alcalde Federico Gutiérrez.

Un equipo de la administración actual recorrió diversos sectores rurales del corregimiento con el objetivo de establecer un diálogo directo con las familias, impulsar la matrícula y fortalecer el compromiso de que ningún estudiante quede fuera del sistema educativo.

San Sebastián de Palmitas cuenta actualmente con una infraestructura educativa que incluye una institución, un centro educativo y siete sedes, donde los estudiantes reciben acompañamiento académico y diversas estrategias para fomentar su permanencia escolar.

Lea también: ‘Escuela de Talentos’ lanza capacitación integral para entrenadores y fortalece la base del deporte juvenil

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

La jornada no solo se centró en la matrícula, sino que también se consolidó como un espacio de diálogo y confianza.

En articulación con líderes culturales y comunitarios, el recorrido permitió a la Alcaldía escuchar de primera mano las necesidades del corregimiento, reafirmando el mensaje de que la educación sigue siendo el principal motor de unión y transformación para las comunidades de Medellín.

Más noticias de Medellín