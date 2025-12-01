¡No guarde el paraguas! Lluvias intensas se mantienen en el Sur del Valle de Aburrá

Resumen: Lluvias de alta intensidad se registran en la tarde del lunes 1 de diciembre en Caldas, Sabaneta, Envigado y el oriente de Medellín. Autoridades piden precaución por posibles emergencias.
El Valle de Aburrá continúa en la tarde de este lunes 1 de diciembre con fuertes precipitaciones.
Sobre las 3:45 p.m., el sistema de monitoreo meteorológico registró una alta intensidad de lluvias concentrada en el sur y oriente de la subregión.
Los municipios más afectados por las fuertes precipitaciones son Caldas, Sabaneta y Envigado.
Aunque el panorama es de alta intensidad en el sur, las condiciones son menos severas en el resto del Valle de Aburrá. En municipios como La Estrella e Itagüí, así como en el occidente de Medellín y los municipios del norte (Bello, Copacabana, Girardota y Barbosa), las precipitaciones se presentan con una intensidad baja.
Las autoridades mantienen activos los sistemas de monitoreo y recomiendan a la ciudadanía estar atenta a los comunicados oficiales, evitar transitar por zonas de alto riesgo de inundación y abstenerse de cruzar quebradas o cuerpos de agua crecidos.
La persistencia de las lluvias en la región subraya la importancia de mantener activados los protocolos de emergencia y reportar cualquier novedad a las líneas de atención.
#SIATAnoticias | (15:45)️Continúan las precipitaciones de alta intensidad en Caldas, Sabenta, Envigado y el oriente de Medellín, mientras que se presentan con baja intensidad en La Estrella, Itagüí, el occidente de Medellín y los municipios del norte. pic.twitter.com/0Bhawn1wC4
— siatamedellin (@siatamedellin) December 1, 2025
