Pico y Placa Medellín Lunes: 6 - 9 6 - 9
    ¡No guarde el paraguas! Lluvias intensas se mantienen en el Sur del Valle de Aburrá

    ¡A esta hora llueve fuerte! El sur del Valle de Aburrá está bajo alta intensidad de precipitaciones.

    Publicado por: Melissa Noreña

    lluvias en medellin
    Resumen: Lluvias de alta intensidad se registran en la tarde del lunes 1 de diciembre en Caldas, Sabaneta, Envigado y el oriente de Medellín. Autoridades piden precaución por posibles emergencias.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    El Valle de Aburrá continúa en la tarde de este lunes 1 de diciembre con fuertes precipitaciones.

    Sobre las 3:45 p.m., el sistema de monitoreo meteorológico registró una alta intensidad de lluvias concentrada en el sur y oriente de la subregión.

    Los municipios más afectados por las fuertes precipitaciones son Caldas, Sabaneta y Envigado.

    Aunque el panorama es de alta intensidad en el sur, las condiciones son menos severas en el resto del Valle de Aburrá. En municipios como La Estrella e Itagüí, así como en el occidente de Medellín y los municipios del norte (Bello, Copacabana, Girardota y Barbosa), las precipitaciones se presentan con una intensidad baja.

    Las autoridades mantienen activos los sistemas de monitoreo y recomiendan a la ciudadanía estar atenta a los comunicados oficiales, evitar transitar por zonas de alto riesgo de inundación y abstenerse de cruzar quebradas o cuerpos de agua crecidos.

    La persistencia de las lluvias en la región subraya la importancia de mantener activados los protocolos de emergencia y reportar cualquier novedad a las líneas de atención.

