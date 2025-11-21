Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Fuerte granizada causa filtraciones y empozamientos en el aeropuerto El Dorado. Opain activa plan de emergencia y viajeros reportan afectaciones en Bogotá.

Granizada colapsa drenajes y causa fuertes filtraciones en el aeropuerto El Dorado: pasajeros afectados

El fuerte aguacero que cayó este viernes 21 de noviembre en Bogotá provocó serias afectaciones en el aeropuerto El Dorado, donde desde la mañana ya se registraban retrasos por la presencia de niebla.

La intensa granizada y la magnitud de las lluvias desbordaron varios tragantes y sistemas de drenaje en las cubiertas del aeropuerto, lo que generó empozamientos de agua en distintas zonas de la infraestructura.

En videos compartidos por viajeros que esperaban abordar sus vuelos se observa cómo el agua cae desde el techo hacia el área de ingreso del primer piso. Otros registros muestran inundaciones en sectores cercanos a las pistas y en los corredores donde se movilizan buses, carros de apoyo y personal logístico.

La concesionaria Opain pidió disculpas por las afectaciones y explicó que activó un plan de manejo de emergencia para mitigar la contingencia.

Lea también: Dura sanción de la UEFA a Luis Díaz tras expulsión ante el PSG en la Champions

De acuerdo con la información oficial, los equipos técnicos trabajan en controlar el agua acumulada y evaluar los daños ocasionados por la precipitación excepcional.

Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

A pesar de la situación, Opain confirmó que El Dorado mantiene su operación aérea con normalidad, aunque se continúa monitoreando cualquier cambio climatológico que pueda alterar los procedimientos.

Según el Ideam, hacia las dos de la tarde se intensificó la actividad eléctrica en el nororiente de la ciudad, registrando más de 50 descargas en una hora, además de precipitaciones superiores a los 14 mm en Barrios Unidos y San Cristóbal.

Las lluvias también generaron inundaciones en distintas calles del norte de Bogotá, según reportaron usuarios en redes sociales. Las autoridades recomiendan transitar con precaución y mantenerse atentos a los avisos oficiales mientras se supera la emergencia.

Más noticias de Bogotá