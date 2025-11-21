La UEFA ha impuesto una severa sanción de tres partidos al extremo colombiano del Bayern Múnich, Luis Díaz, a raíz de su expulsión en el reciente encuentro de la fase de grupos de la Champions League contra el Paris Saint-Germain (PSG).

La decisión del organismo rector del fútbol europeo se hizo pública este viernes, 21 de noviembre, confirmando la aplicación de tres jornadas de suspensión al jugador, quien había visto la tarjeta roja directa de manos del árbitro italiano Maurizio Mariani.

Esta dura medida representa un golpe significativo para el conjunto bávaro en una etapa crucial de la competición.

La sanción implica que el popular ‘Lucho’ se perderá tres compromisos fundamentales de la máxima competición continental.

Dura sanción de la UEFA a Luis Díaz tras expulsión ante el PSG en la Champions

El colombiano no podrá estar presente en el vital duelo frente al Arsenal en Londres, así como en los encuentros contra el Sporting de Portugal y el Union Saint-Gilloise.

Estos partidos son clave para las aspiraciones del Bayern Múnich de avanzar como cabeza de serie en el grupo, lo que obliga al director técnico a reorganizar su esquema ofensivo en la ausencia de una de sus principales figuras.

Ante la dureza de la determinación, el Bayern Múnich anunció de manera inmediata su intención de apelar la decisión ante el Comité de Apelación de la UEFA.

De no prosperar la apelación y mantenerse en firme las tres fechas de sanción, el regreso de Luis Díaz a los terrenos de juego de la Champions League se demoraría hasta el próximo año.

