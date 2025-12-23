Resumen: El SIATA pronostica lluvias por encima del promedio para el cierre de 2025 y el primer trimestre de 2026 en el Valle de Aburrá. Enero tendrá una probabilidad de lluvias del 80%, afectando la temporada seca tradicional.

¡Que no lo agarre desprevenido! Advierten un inicio de 2026 con más lluvias de lo normal en el Valle de Aburrá

El Sistema de Alerta Temprana del Valle de Aburrá (SIATA) lanzó un aviso importante para quienes ya están planeando sus vacaciones y celebraciones de fin de año.

Según el más reciente análisis de modelos climáticos globales, se prevé que el cierre de 2025 y el primer trimestre de 2026 tengan lluvias levemente superiores al promedio histórico.

Aunque tradicionalmente los primeros meses del año forman parte de la temporada seca, los expertos señalan que el clima no dará tregua del todo y se presentarán eventos aislados, especialmente durante las horas de la tarde y la noche, afectando la tranquilidad de las festividades de Navidad y Año Nuevo.

Para llegar a estas conclusiones, el equipo técnico del SIATA evaluó diferentes escenarios que permitieron establecer probabilidades de lluvia con una confiabilidad bastante alta.

Enero de 2026 encabeza la lista de preocupación, con una probabilidad de exceso de precipitaciones situada entre el 60% y el 80%, mientras que febrero y marzo mantienen una tendencia similar con una confiabilidad de hasta el 70%. Esto significa que, si bien no se esperan aguaceros torrenciales como los de octubre, los habitantes del Valle de Aburrá verán más agua caer de lo que normalmente se acostumbra para esta época del año.

Ante este panorama, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá hizo un llamado a la ciudadanía para que se mantengan conectados a los canales oficiales.

La prevención será clave para evitar contratiempos en las vías o emergencias en zonas sensibles, especialmente en una región donde el clima puede cambiar en cuestión de minutos. Así que, para este remate de año, el mejor consejo es tener el impermeable a la mano y estar pendientes de las alertas institucionales.

