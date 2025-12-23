Macabro hallazgo en Barbosa: Avistan cuerpo en avanzado estado de descomposición en el río Medellín

Resumen: Según versiones extraoficiales, debido al estado de descomposición, no fue posible establecer la identidad de la víctima en el lugar ni determinar a simple vista si presentaba señales de violencia

Minuto30.com .- La mañana de este martes 23 de diciembre se conoció de con un perturbador descubrimiento en el norte del Valle de Aburrá. Aproximadamente a las 7:30 a.m., ciudadanos alertaron a la Policía Nacional sobre la presencia de un cuerpo que flotaba en las aguas del río Medellín, en jurisdicción del municipio de Barbosa.

El avistamiento se produjo en un punto cercano al corregimiento de El Hatillo, donde la comunidad observó los restos humanos atrapados en la corriente. De inmediato, se activó un operativo de rescate para evitar que el cuerpo continuara su rumbo hacia el sector de Porce.

Labores de extracción

Dada la complejidad del terreno y las condiciones del río, el Cuerpo de Bomberos lideró las tareas de extracción. Según las primeras versiones de testigos y socorristas en el sitio, se trataría de un hombre, cuyo cuerpo presenta un avanzado estado de descomposición.

Esta condición de “avanzada degradación” sugiere que el cadáver pudo haber permanecido varios días sumergido o fue arrastrado por la corriente desde algún punto río arriba, antes de quedar encallado cerca de El Hatillo.

Inician las investigaciones

Tras completar la recuperación del cuerpo, unidades de la policía judicial realizan la inspección técnica correspondiente. Según versiones extraoficiales, debido al estado de descomposición, no sería posible establecer la identidad de la víctima en el lugar ni determinar a simple vista si presentaba señales de violencia.

El cuerpo es trasladado de inmediato a las instalaciones de Medicina Legal en Medellín, donde los médicos forenses tendrán la tarea de determinar la identidad de la persona mediante pruebas de ADN o carta dental; establecer la causa exacta de la muerte, si se trató de un homicidio, un accidente o una inmersión accidental; y calcular el tiempo estimado que el cuerpo permaneció en el agua.

Se espera que en los proximos días se de a conocer la identidad del cuerpo.

