El desbordamiento de tres ríos dejó incomunicadas varias veredas de Turbo

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Resumen: El desbordamiento de tres ríos provocó graves inundaciones en Turbo, Antioquia. El Dagran atiende la emergencia rural y enviará maquinaria amarilla.

Las intensas precipitaciones de las últimas horas provocaron severas inundaciones en al menos cinco veredas y un corregimiento del municipio de Turbo.

El detonante de la crisis fue el desbordamiento simultáneo de los ríos Turbo, Currulao y Guadalito, cuyas corrientes fluviales superaron los niveles máximos e invadieron amplios sectores habitados, afectando estructuras residenciales y hectáreas productivas.

Frente a este escenario de desastre, el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia (Dagran) activó de manera inmediata un plan de contingencia y acompañamiento técnico al Consejo Municipal de Gestión del Riesgo.

Las comisiones oficiales se desplazaron a los puntos críticos con el objetivo de avanzar en la caracterización de los damnificados y determinar el censo real de pérdidas materiales.

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La magnitud de las inundaciones obligó a las autoridades a desplegar un monitoreo constante en los afluentes para prevenir nuevas avenidas torrenciales que pongan en riesgo a los campesinos.

La directora del Dagran, Vanessa Paredes, confirmó que la gobernación realiza el alistamiento logístico y los trámites contractuales pertinentes para movilizar maquinaria amarilla hacia los corregimientos más impactados por el lodo y los escombros.

La funcionaria recalcó que las labores se enfocarán en remover barreras y mitigar los daños viales.

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