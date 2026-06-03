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    El desbordamiento de tres ríos dejó incomunicadas varias veredas de Turbo

    ¡Emergencia invernal en el Urabá! El desbordamiento de los ríos Turbo, Currulao y Guadalito inundó cinco veredas y destruyó los cultivos de los campesinos.

    Publicado por: Melissa Noreña

    El desbordamiento de tres ríos dejó incomunicadas varias veredas de Turbo

    Resumen: El desbordamiento de tres ríos provocó graves inundaciones en Turbo, Antioquia. El Dagran atiende la emergencia rural y enviará maquinaria amarilla.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Las intensas precipitaciones de las últimas horas provocaron severas inundaciones en al menos cinco veredas y un corregimiento del municipio de Turbo.

    El detonante de la crisis fue el desbordamiento simultáneo de los ríos Turbo, Currulao y Guadalito, cuyas corrientes fluviales superaron los niveles máximos e invadieron amplios sectores habitados, afectando estructuras residenciales y hectáreas productivas.

    Frente a este escenario de desastre, el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia (Dagran) activó de manera inmediata un plan de contingencia y acompañamiento técnico al Consejo Municipal de Gestión del Riesgo.

    Las comisiones oficiales se desplazaron a los puntos críticos con el objetivo de avanzar en la caracterización de los damnificados y determinar el censo real de pérdidas materiales.

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    La magnitud de las inundaciones obligó a las autoridades a desplegar un monitoreo constante en los afluentes para prevenir nuevas avenidas torrenciales que pongan en riesgo a los campesinos.

    La directora del Dagran, Vanessa Paredes, confirmó que la gobernación realiza el alistamiento logístico y los trámites contractuales pertinentes para movilizar maquinaria amarilla hacia los corregimientos más impactados por el lodo y los escombros.

    La funcionaria recalcó que las labores se enfocarán en remover barreras y mitigar los daños viales.

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