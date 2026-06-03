Resumen: Tras las denuncias de desalojos forzados por personas armadas, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, confirmó la suspensión de un importante evento institucional y solicitó formalmente la intervención de la Fuerza Pública.

Gobernador de Antioquia exige intervención de la Policía en la UdeA: «La autonomía universitaria no es terrorismo»

Minuto30.com .- La crisis de orden público al interior de la Universidad de Antioquia (UdeA) ha escalado a las más altas esferas gubernamentales. Tras las denuncias de desalojos forzados por personas armadas, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, confirmó la suspensión de un importante evento institucional y solicitó formalmente la intervención de la Fuerza Pública.

Sabotaje a la elección de rector

A través de su cuenta en X, el mandatario departamental explicó lo que desató la emergencia este miércoles 3 de junio: los encapuchados irrumpieron con el objetivo de sabotear un espacio democrático vital para el futuro de la institución.

«El foro de candidatos a la rectoría de la institución tuvo que suspenderse hoy por la presencia de encapuchados y la orden de estos facinerosos de evacuar», denunció Rendón.

En sintonía con las duras declaraciones de la Alcaldía de Medellín, el Gobernador no dudó en calificar el accionar de estos grupos como actos de terrorismo y anunció que ya escaló el tema a las autoridades competentes para retomar el control del campus.

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«Le he pedido a la @PoliciaColombia que intervenga y neutralice a las células terroristas que están afectando a la comunidad académica en la @UdeA», sentenció Rendón.

Finalmente, el mandatario envió un mensaje claro sobre los límites de la intervención estatal dentro del campus, un tema que históricamente ha generado debate. «La autonomía universitaria NO es terrorismo», puntualizó, reiterando que tanto estudiantes como profesores tienen el derecho fundamental de gozar del Alma Mater de los antioqueños en un ambiente de total seguridad y tranquilidad.

Este pronunciamiento del Gobernador se suma a las advertencias de la administración distrital, dejando claro que tanto la Alcaldía como la Gobernación están dispuestas a usar la fuerza del Estado para frenar a los grupos armados dentro de la universidad.