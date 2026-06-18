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Resumen: Capturan en Cali a alias 'El Español', señalado de manejar las finanzas de una estructura criminal y requerido en extradición por España.

Lo buscaban en 196 países y terminó cayendo en Cali: así capturaron a alias ‘El Español’

Las autoridades capturaron en Cali a alias ‘El Español’, un hombre señalado de ser el principal responsable de las finanzas de una estructura criminal liderada por alias ‘Dimax’ y que además era requerido por la justicia de España mediante una notificación roja de Interpol.

La detención se produjo durante un operativo conjunto adelantado por la Dijín y la Fiscalía General de la Nación, que permitió ubicar al presunto integrante de la organización criminal en la capital del Valle del Cauca.

De acuerdo con las investigaciones, alias ‘El Español’, identificado como Emilio Jiménez, cumplía un papel estratégico dentro de la denominada oficina de cobro asociada a alias ‘Dimax’. Las autoridades sostienen que era el encargado de diseñar mecanismos para ocultar y legalizar recursos provenientes de actividades ilícitas.

Según el proceso investigativo, el capturado habría utilizado la compra y venta de vehículos de alta gama, así como negocios relacionados con bienes inmuebles, para introducir dinero de origen ilegal al sistema financiero formal y dar apariencia de legalidad a los recursos obtenidos por la organización.

Los organismos de seguridad también lo vinculan con estructuras dedicadas a la extorsión, el narcotráfico y la ejecución de homicidios selectivos.

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Además de los señalamientos en Colombia, Emilio Jiménez es solicitado por las autoridades españolas por el delito de estafa a gran escala.

La orden de captura internacional fue emitida mediante una circular roja de Interpol, lo que permitió activar los mecanismos de cooperación judicial para su ubicación.

Tras su captura, alias ‘El Español’ fue puesto a disposición de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación, entidad encargada de adelantar los trámites correspondientes para definir su eventual extradición a España, donde deberá responder por los procesos judiciales que cursan en su contra.

Las autoridades destacaron que este resultado representa un golpe a las finanzas de estructuras criminales vinculadas a actividades ilícitas de alcance transnacional.

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