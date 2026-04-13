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Resumen: Se registran lluvias en Caldas, Sabaneta y Medellín con acumulados de hasta 5 mm. Autoridades mantienen monitoreo.

La lluvia vuelve a aparecer en el Valle de Aburrá: autoridades mantienen monitoreo

Las lluvias volvieron a hacerse sentir en el sur del Valle de Aburrá durante la tarde de este lunes 13 de abril, con registros que evidencian variaciones en la intensidad de las precipitaciones entre distintos municipios. Las autoridades mantienen el monitoreo ante posibles cambios en las condiciones climáticas.

De acuerdo con el reporte más reciente, las lluvias han dejado acumulados de hasta 5 milímetros en el municipio de Caldas, siendo este uno de los puntos con mayor intensidad en el área metropolitana durante la jornada.

En contraste, en sectores como Sabaneta y Medellín se han presentado precipitaciones más leves, con registros cercanos a 1 milímetro.

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Aunque por ahora no se reportan emergencias asociadas a estas condiciones, los organismos de gestión del riesgo mantienen la vigilancia en zonas propensas a inundaciones o deslizamientos, especialmente ante la posibilidad de que las precipitaciones se mantengan en las próximas horas.

Las autoridades recomiendan a la ciudadanía estar atenta a los cambios en el clima, evitar transitar por zonas de alto riesgo y reportar cualquier situación que pueda representar peligro.

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#SIATAnoticias | (13:40)🌧️Se registran lluvias con acumulados de hasta 5 mm en el municipio de Caldas, mientras que en Sabaneta y el Distrito de Medellín se presentan acumulados cercanos a 1 mm. pic.twitter.com/gX3LQg2o2P — siatamedellin (@siatamedellin) April 13, 2026

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