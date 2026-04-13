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¡Se sacaron chispas! Cortocircuito en líneas de mediana tensión movilizó a los bomberos en el centro de Cali
Los bomberos realizaron labores preventivas para evitar que las chispas cayeran sobre transeúntes,
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