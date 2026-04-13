<button class="btnresumen" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#resumencollapse" aria-expanded="false" aria-controls="resumencollapse"> 🤖 Nuestra IA te resume el artículo. </button> <div class="collapse" id="resumencollapse"> <div class="elrseumen"> <span class="tituloresumen">¡Se sacaron chispas! Cortocircuito en líneas de mediana tensión movilizó a los bomberos en el centro de Cali</span> <p><b>Resumen: </b>El estallido y las chispas generadas por el daño en el cableado obligaron a la comunidad a reportar la emergencia a la línea de los Bomberos Voluntarios de Cali. </p> <div class="avisoresumen"> <small>Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.</small> </div> </div> </div> </div> <div class="contenidoPost"> <p><strong><a class="wpil_keyword_link" href="https://www.minuto30.com" target="_blank" rel="noopener" title="Portada Minuto30" data-wpil-keyword-link="linked" data-wpil-monitor-id="34655">Minuto30.com</a> </strong>.- La mañana de este lunes 13 de abril se vio alterada en el céntrico barrio San Nicolás de Cali, luego de que se registrara un peligroso incidente eléctrico en la vía pública. El estallido y las chispas generadas por el daño en el cableado obligaron a la comunidad a reportar la emergencia a la línea de los Bomberos Voluntarios de Cali.</p><div class='code-block code-block-2' style='margin: 8px auto; text-align: center; display: block; clear: both;'> <!-- /17359792/Inner_central --> <div id='div-gpt-ad-1705422225257-0' style='min-width: 300px; min-height: 250px;'> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1705422225257-0'); }); </script> </div></div> <p><img fetchpriority="high" decoding="async" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%201280%20720'%3E%3C/svg%3E" alt="" width="1280" height="720" class="alignnone size-full wp-image-1703869" data-lazy-srcset="https://staticprd.minuto30.com/wp-content/uploads/2026/04/incendio-en-el-poste-de-la-luz.webp 1280w, https://staticprd.minuto30.com/wp-content/uploads/2026/04/incendio-en-el-poste-de-la-luz-768x432.webp 768w" data-lazy-sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" data-lazy-src="https://staticprd.minuto30.com/wp-content/uploads/2026/04/incendio-en-el-poste-de-la-luz.webp" /><noscript><img fetchpriority="high" decoding="async" src="https://staticprd.minuto30.com/wp-content/uploads/2026/04/incendio-en-el-poste-de-la-luz.webp" alt="" width="1280" height="720" class="alignnone size-full wp-image-1703869" srcset="https://staticprd.minuto30.com/wp-content/uploads/2026/04/incendio-en-el-poste-de-la-luz.webp 1280w, https://staticprd.minuto30.com/wp-content/uploads/2026/04/incendio-en-el-poste-de-la-luz-768x432.webp 768w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></noscript></p> <h3>El despliegue de la emergencia</h3> <p>De acuerdo con el reporte oficial de las autoridades, la situación fue atendida de manera oportuna siguiendo este cronograma:</p> <div id="taboola-mid-article-thumbnails"></div> <script type="text/javascript"> window._taboola = window._taboola || []; _taboola.push({ mode: "alternating-thumbnails-mid-article", container: "taboola-mid-article-thumbnails", placement: "Mid Article Thumbnails", target_type: "mix" }); </script><p> La alerta: A las 10:54 a. m., la central de emergencias despachó una máquina de bomberos con cuatro unidades hacia la Calle 16 No. 5-41, lugar exacto donde se reportó la falla.</p><a class="canalwhatsapp" href="https://whatsapp.com/channel/0029VaexgdAB4hdXjHvQu90Q" target="_blank" rel="noopener"> <i class="bi bi-whatsapp"></i> <div class="nombrescanales"> <span class="titulocanal">Sigue al canal de WhatsApp de</span> <span class="nombrecanal">Cali Ciudad</span> </div> </a><p> </p><p> El diagnóstico: Al llegar al sitio, los uniformados confirmaron que se trataba de un cortocircuito en las líneas eléctricas de mediana tensión.</p> <p> Prevención y control: Los bomberos procedieron inmediatamente a acordonar la zona y realizar labores preventivas para evitar que las chispas cayeran sobre transeúntes, vehículos o generaran un incendio estructural en las edificaciones aledañas.</p> <p> Solución técnica: Tras asegurar el perímetro, el caso fue entregado a una cuadrilla especializada de Emcali (Empresas Municipales de Cali), quienes hicieron presencia en el lugar y quedaron a cargo de la reparación de la red eléctrica para restablecer la normalidad en el sector.</p> <!-- CONTENT END 1 --> </div> <div class="signature-card"> <div class="lafoto"> <img src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E" alt="Author Signature" data-lazy-src="https://staticprd.minuto30.com/wp-content/uploads/2025/11/sonia-lopez.jpg"><noscript><img src="https://staticprd.minuto30.com/wp-content/uploads/2025/11/sonia-lopez.jpg" alt="Author Signature"></noscript> </div> <div class="datos"> <span class="signature_name">Sonia López</span> <p>publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.</p> <ul class="redes" role="list"> <li><a href="https://instagram.com/sonialopezduque"><i class="bi bi-instagram"></i></a></li> <li><a href="https://tiktok.com/sonialoduque"><i class="bi bi-tiktok"></i></a></li> </ul> </div> </div> <div class="datospost"> <ul class="linksredes" role="list"> <li style="margin-left:0;"> <small>Compartir:</small> </li> <li> <a href="#" role="button" aria-label="Compartir en Facebook" onclick="shareOnFacebook(); 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