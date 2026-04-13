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    ¡Se sacaron chispas! Cortocircuito en líneas de mediana tensión movilizó a los bomberos en el centro de Cali

    Los bomberos realizaron labores preventivas para evitar que las chispas cayeran sobre transeúntes,

    Publicado por: SoloDuque

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

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