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Resumen: SAMA alerta por fuertes lluvias en Antioquia hasta el 28 de abril. Autoridades recomiendan monitoreo en zonas de riesgo.

¡Se viene aguacero! Alertan por lluvias intensas en Antioquia hasta el martes

Las lluvias en Antioquia serán protagonistas durante los próximos días, según el más reciente informe del Sistema de Alerta y Monitoreo de Antioquia (SAMA), que advierte sobre un aumento significativo en las precipitaciones hasta el martes 28 de abril.

El reporte indica que gran parte del departamento experimentará acumulados importantes de agua, especialmente en las subregiones del occidente, el centro y el suroriente.

Estas condiciones podrían generar afectaciones en zonas vulnerables, por lo que las autoridades mantienen el monitoreo constante.

Aunque este viernes 24 de abril se prevé una jornada relativamente estable, con precipitaciones concentradas en sectores puntuales del territorio, el panorama cambiará progresivamente. Desde el sábado 25 de abril, las lluvias comenzarán a intensificarse, con eventos de moderada intensidad en la franja central de Antioquia.

Para el domingo, el pronóstico señala un desplazamiento de las precipitaciones hacia el occidente y el oriente, donde se esperan acumulados más notorios.

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La situación se tornará más compleja el lunes, cuando se anticipan fuertes lluvias de manera generalizada, principalmente en el occidente del departamento.

El martes, las condiciones climáticas continuarían con alta intensidad en varias zonas, manteniendo el riesgo en regiones donde históricamente se presentan emergencias asociadas a las precipitaciones.

Ante este panorama, las autoridades hicieron un llamado a las comunidades que habitan cerca de ríos, quebradas o en zonas de ladera a mantenerse alerta. Recomiendan vigilar el comportamiento de las fuentes hídricas y reportar cualquier señal de deslizamientos o crecientes súbitas.

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