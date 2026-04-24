¡Hasta $200 millones! Alcalde de Cali ofrece recompensa para dar con los responsables del atentado

Resumen: El mandatario local fue enfático en que la ciudad no se doblegará ante el terrorismo y, a través de sus canales oficiales, anunció una serie de medidas de choque inmediatas para blindar la región
Minuto30 .- Tras el cobarde ataque con un vehículo cargado de explosivos en las inmediaciones del emblemático Batallón Pichincha, la respuesta institucional no se ha hecho esperar. En medio de la zozobra que embargó al sur de la capital vallecaucana, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, lideró un consejo de seguridad regional de carácter extraordinario junto con la Gobernación del Valle y la cúpula militar y policial.
El mandatario local fue enfático en que la ciudad no se doblegará ante el terrorismo y, a través de sus canales oficiales, anunció una serie de medidas de choque inmediatas para blindar la región, capturar a los responsables y enviarle un mensaje perentorio al Gobierno Nacional. En Minuto30 desglosamos las decisiones clave tomadas por la administración municipal.
Recompensa millonaria y “Plan Candado” inmediato
La prioridad de las autoridades en este momento es evitar que los autores materiales e intelectuales del atentado logren salir impunes del departamento. Para incentivar la colaboración ciudadana, Eder anunció una fuerte suma de dinero:
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Recompensa de $200 millones: Se ofrece hasta esta millonaria cifra a cualquier persona que brinde información precisa, veraz y oportuna que permita la captura y judicialización de los terroristas involucrados en la planeación y ejecución de la explosión.
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Cierres estratégicos: El alcalde confirmó que ya se encuentra en marcha un estricto “Plan Candado”. Esto significa que las entradas y salidas de la ciudad, así como corredores viales estratégicos, están fuertemente custodiados por retenes militares y policiales, realizando requisas y verificación de antecedentes a todo tipo de vehículos.
Militarización del corredor Cali – Jamundí y uso de drones
Comprendiendo que la dinámica del conflicto en el Valle del Cauca está fuertemente ligada a los municipios vecinos, el consejo de seguridad determinó expandir el rango de acción de la Fuerza Pública.
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Refuerzo interinstitucional: Se ordenó el fortalecimiento inmediato de las estaciones de Policía y de las unidades del Ejército Nacional. Esto se traducirá en una mayor presencia física y controles conjuntos en las calles, no solo de Cali, sino de Jamundí, un corredor históricamente complejo en materia de orden público.
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Inversión en inteligencia: Para combatir el crimen organizado se requiere superioridad táctica. Por ello, el mandatario confirmó que se avanzará aceleradamente en la adquisición de equipos tecnológicos de última generación, incluyendo el despliegue de drones, para fortalecer las labores de inteligencia y la capacidad operativa aérea de la Fuerza Pública sobre áreas críticas.
“Esta amenaza es un desafío para todo el país”: El duro llamado al Gobierno Nacional
Más allá de las medidas locales, el pronunciamiento de Alejandro Eder destacó por su tono de exigencia hacia el gobierno de Gustavo Petro. El alcalde dejó claro que tanto la Alcaldía de Cali como la Gobernación del Valle del Cauca están “listas para trabajar de manera coordinada”, pero exigió reciprocidad y mayor firmeza.
“Reiteramos el llamado: aquí se requiere mayor contundencia. Esta amenaza no es solo de Cali, es un desafío para todo el país y debe enfrentarse con una respuesta firme, articulada y sin dilaciones”, sentenció Eder en su cuenta de X.
Este mensaje resuena con la preocupación de diversos sectores del suroccidente colombiano, quienes vienen advirtiendo sobre el fortalecimiento de las estructuras armadas ilegales en la región y la necesidad de que el Estado responda con toda su capacidad operativa para garantizar la seguridad nacional.
Las líneas seguras contra el terrorismo (123 de la Policía y 147 del Gaula Militar) se encuentran habilitadas bajo absoluta reserva para quienes deseen aportar información y reclamar la recompensa anunciada.
Tras el consejo de seguridad regional en Cali, tomamos decisiones claras y contundentes para enfrentar esta amenaza:
Aumentamos la recompensa hasta $200 millones por información que permita capturar y judicializar a los responsables del atentado. Ya está en marcha un plan… pic.twitter.com/2B39il69jA
— Alejandro Eder (@alejoeder) April 24, 2026
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