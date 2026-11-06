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Resumen: SIATA reportó un nuevo núcleo de lluvia de baja a moderada intensidad entre Bello y Medellín y lluvias persistentes en Caldas, con acumulados inferiores a 2 mm. En el sur de la ciudad también comenzó a caer llovizna. Se esperan precipitaciones durante la tarde en el Valle de Aburrá.

Lluvia en el Valle de Aburrá: nuevo núcleo entre Bello y Medellín y llovizna en el sur

La tarde de este viernes llegó con nubosidad y precipitaciones en varios puntos del Valle de Aburrá. El Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá (SIATA) reportó la formación de un nuevo núcleo de lluvia en los límites de Bello y Medellín, con intensidades que van de bajas a moderadas.

Según el reporte de las 12:38 p. m., los acumulados en ese sector han sido inferiores a 2 milímetros. Es decir, por ahora se trata de lluvias ligeras que no han generado alertas ni afectaciones.

Lluvias en Caldas, al sur del Valle

Poco antes, hacia las 12:18 p. m., el mismo sistema había informado de lluvias de baja a moderada intensidad en el municipio de Caldas, con acumulados inferiores a 2 milímetros en los últimos cinco minutos. En su último reporte indicó que las lluvias en ese municipio persisten, pero con menor intensidad.

SIATA añadió que en el transcurso de la tarde se espera que continúen las precipitaciones en el Valle de Aburrá.

Llovizna en el sur de Medellín

A esto se suma que en el sur de la ciudad también ha comenzado a caer llovizna en las últimas horas, según se pudo conocer.

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Con la lluvia, lo más recomendable es salir con paraguas o impermeable, y conducir con precaución, sobre todo en vías con poca visibilidad o con acumulación de agua. Los peatones deben tener cuidado con los pisos resbalosos, y quienes usan moto deben reducir la velocidad.

En Medellín y el área metropolitana, las lluvias de esta temporada suelen venir acompañadas de cambios rápidos en el clima: pueden pasar de un sol intenso a un aguacero en pocos minutos. Por eso es útil estar atento a los reportes de las autoridades y revisar el estado del tiempo antes de desplazarse.

La situación puede cambiar en las próximas horas, y los reportes del sistema de alerta temprana permiten seguir la evolución de los núcleos de precipitación en el Valle de Aburrá.

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Foto: SIATA