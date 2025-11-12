Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: En las últimas horas murió el segundo hombre herido tras la explosión de una granada en un puente de El Tintal. Ambas víctimas fallecieron por las múltiples lesiones causadas por el artefacto explosivo.

¡Se llevaron el secreto a la tumba! Murió el segundo implicado en la explosión de una granada en un puente de Bogotá

Minuto30.com .- La explosión ocurrida la noche del pasado martes 11 de noviembre en un puente vehicular de Bogotá cobró la vida de la segunda persona implicada.

El informe médico del Hospital Occidente de Kennedy da cuenta que el paciente que había ingresado con vida falleció en horas de la mañana de este miércoles a causa de las múltiples heridas ocasionadas, al parecer, por la manipulación de un artefacto explosivo.

La emergencia se desató hacia las 7:15 de la noche, cuando los habitantes de los barrios El Tintal y Patio Bonito escucharon una fuerte detonación. Las autoridades acudieron al puente conector, confirmando que dos hombres habían resultado gravemente heridos y fueron trasladados de urgencia al Hospital Occidente de Kennedy.

El primer hombre, de aproximadamente 35 años, llegó al centro médico sin signos vitales, presentando un trauma craneoencefálico severo y traumatismo toracoabdominal. El segundo implicado, de cerca de 40 años, ingresó con vida pero con heridas catastróficas, incluyendo un trauma vascular en el cuello, traumatismo toracoabdominal y un trauma craneoencefálico severo causado por una esquirla en el cráneo.

De momento se desconoce porque razón estaban manipulando un explosivo.

Manipulaban una granada

Según reportes extraoficiales y las primeras hipótesis de las autoridades la explosión se produjo por la manipulación de una granada de fragmentación.

Con la muerte del segundo implicado, se cierra el capítulo humano de esta tragedia, mientras las autoridades continúan las investigaciones para determinar la procedencia del explosivo.