Un muerto y un herido deja explosión en Bogotá: ¿qué artefacto manipulaban?

Minuto30.com .- Una explosión sacudió el occidente de Bogotá la noche de hoy, dejando una persona muerta y otra gravemente herida. El incidente ocurrió alrededor de las 7:15 p.m. en el puente vehicular conector entre los barrios El Tintal y Patio Bonito, en la localidad de Kennedy. Ambas víctimas fueron identificadas como habitantes de calle.

El Coronel Álvaro Mora Rodríguez, Comandante Operativo de Seguridad Ciudadana Número 3, confirmó que, al escuchar la detonación, las patrullas acudieron de inmediato y evacuaron a los dos heridos. «Desafortunadamente, al llegar al hospital de Kennedy, uno de ellos fallece, el otro está siendo atendido por parte de los médicos», declaró el Coronel Mora.

La principal línea de investigación apunta a la manipulación de un artefacto explosivo. «Al parecer, estas dos personas estaban manipulando un artefacto explosivo de acuerdo a lo que hemos podido encontrar en el lugar», agregó el Comandante. Las autoridades presumen que la explosión se produjo accidentalmente mientras las víctimas manipulaban el elemento desconocido.

El laboratorio de criminalística de la Policía de Investigación Criminal acudió al lugar y su trabajo se centra en verificar los móviles, las condiciones exactas del estallido y, crucialmente, determinar el tipo de artefacto explosivo que fue manipulado por los ciudadanos.

