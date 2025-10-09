Llénese de paciencia Cerraron la Loma de San José para poder retirar la volqueta y el material en el piso

Luego de que se conociera que una volqueta se volcara en plena loma de San José, las autoridades han decidido cerrar en su totalidad la loma mientras que se retira todo el material que hay en el piso.

Según pudo conocer este medio, los hechos se presentaron sobre la calle 77 sur con carrera 35. Al parecer, el conductor de la volqueta se habría subido a la manga y eso habría provocado que perdiera el control del vehículo y se volcara.

El conductor está siendo atendido por el personal médico que ya está en el lugar, pero debido a la volcada del vehículo más la caída de la carga, que era gravilla, el taco en la loma es monumental.

Le puede interesar: Medellín recibe el Campeonato Nacional Interligas de Hockey SP

Las autoridades de tránsito se encuentran en el lugar.