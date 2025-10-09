Medellín recibe el Campeonato Nacional Interligas de Hockey SP

Tras la reciente realización del Selectivo Nacional de cara al Panamericano de San Juan en Argentina, Medellín continúa como casa del Hockey SP nacional para realizar el Campeonato Nacional Interligas 2025.

La cita será entre el 10 y el 13 de octubre en la Cancha Panamericana de la Liga de Patinaje de Antioquia para recibir a 5 departamentos más el anfitrión.

En Medellín se darán cita Atlántico, Bogotá, Caldas, Quindío, Valle del Cauca y Antioquia, que se medirán en cuatro días de intensa competencia para conocer al mejor del país en esta modalidad.

El Nacional Interligas que se disputará en las categorías sub 19 varones y Abierta Damas y Varones, contará con los seleccionados por Colombia para la cita panamericana defendiendo los colores de sus departamentos.

Los seleccionados de Antioquia que estarán bajo la dirección de Vanessa Osorio Restrepo son los Sub 19 Varones Alejandro Pico Arango y Carlos Andrés Martínez Menjura.

También Miguel Ángel Cortés Correa, Martín Zambrano Luengas, Nicolás del Toro Mejía y Juan José Grisales Jaramillo.

Finalmente en esta categoría, Isaac Cuadros Álvarez, Daniel Hurtado Yepes, Jerónimo Gil Giraldo, Alexis Francisco Argenti Hermelo y Samuel Marín Giraldo

En cuanto a la categoría abierta damas, fueron citadas Linda Muñoz Molano, Sofía Suárez Mejía y Sara Mejía Martínez.

Igualmente, Isabella Cortés Correa, Juanita Serna Borja, María Clara Sepúlveda Vargas, Juliana Riascos García, Isabela Combatt Montoya, Juliana Vieira Tamayo, Sara Bedoya Ossa y Mariana Tapia Vélez.

Por su parte en abierta varones fueron llamados Cristian López Ramírez, Esteban Gallego Zuluaga y Juan Esteban Raigoza Zuluaga.

Fueron llamados además Francisco Javier Botero Bolívar, Juan José Aristizábal Montoya, Nicolás Rodrigo Zapata Cano, Juan Camilo Echeverri Salazar, Alejandro Vera Restrepo, Daniel Rincón Gutiérrez y Gabriel Mejía Martínez.

El Campeonato Nacional Interligas de Hockey SP comenzará este viernes 10 de octubre a las 9:00 a.m. con el juego entre Caldas y Atlántico en la categoría Abierta Varones con partidos a lo largo de todo el día.

