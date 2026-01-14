Resumen: El fichaje de Marino Hinestroza por Boca Juniors se encuentra en un punto crítico debido a que el club argentino modificó inesperadamente las condiciones salariales y contractuales pactadas inicialmente, lo que ha frenado la firma del jugador. Mientras la operación en Buenos Aires se estanca por esta falta de garantías, Atlético Nacional se mantiene como la opción más sólida, ya que el equipo antioqueño tiene el acuerdo totalmente en firme y ha respetado los términos acordados con el extremo vallecaucano. Ante este escenario, el futuro del futbolista se debate entre esperar una rectificación del conjunto "Xeneize" o cerrar definitivamente su vinculación con el proyecto verdolaga en Medellín.

Ni la Rosa de Guadalupe pues… Novela de Marino Hinestroza tiene nuevo capítulo y se enreda el paso a Boca

Lo que parecía ser un salto inminente al fútbol argentino se ha convertido en un dilema contractual para Marino Hinestroza. A pesar de que el extremo colombiano ya tenía un pie en el avión para unirse a las filas de Boca Juniors, la operación se encuentra actualmente en punto muerto debido a discrepancias de última hora en los términos del vínculo.

El giro de Boca Juniors

Fuentes cercanas a la negociación indican que el Consejo de Fútbol de Boca Juniors habría modificado las condiciones salariales y las cláusulas de rendimiento que se habían pactado inicialmente de forma verbal. Este cambio de postura por parte de la dirigencia “Xeneize” no fue bien recibido por el entorno del jugador, que considera que las nuevas exigencias no corresponden a lo conversado en las primeras etapas de la negociación.

La falta de una firma oficial por parte del equipo argentino ha generado malestar, pues el jugador ya había dado el “sí” condicionado a la propuesta original, la cual incluía una proyección de minutos y una estabilidad económica que ahora parece estar en duda.

Atlético Nacional, al acecho y con paso firme

En contraste con la situación en Argentina, el panorama con Atlético Nacional es radicalmente distinto. En el entorno del equipo “verdolaga” aseguran que todo está firme. El club paisa ha mantenido una oferta coherente y ha respetado los acuerdos alcanzados con el representante del futbolista.

Estado con Boca: Negociación estancada por cambios unilaterales en el contrato.

Estado con Nacional: Acuerdo de palabra y condiciones contractuales ratificadas.

¿Qué sigue para Marino Hinestroza?

El jugador se encuentra en una encrucijada: esperar a que Boca Juniors retome la oferta inicial o dar el cierre definitivo a su vinculación con el equipo argentino para estampar su firma con Atlético Nacional. El mercado de pases entra en una etapa de definiciones y el tiempo juega a favor del club colombiano, que espera presentar al extremo en los próximos días si la situación con el “Xeneize” no se destraba.

Por ahora, Hinestroza sigue entrenando de manera diferenciada mientras su equipo de trabajo intenta resolver el nudo contractual en Buenos Aires.