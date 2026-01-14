Hallan hipopótamo muerto en predios de la antigua Hacienda Nápoles

Resumen: Hallan cadáver de hipopótamo en descomposición en predios de la Hacienda Nápoles. Expertos atribuyen la muerte a una disputa territorial entre la especie invasora.

El pasado fin de semana, habitantes de la zona rural de Puerto Triunfo se toparon con una escena dantesca: el cuerpo de un hipopótamo de gran tamaño flotaba en avanzado estado de descomposición en un lago de los antiguos terrenos de la Hacienda Nápoles.

El hallazgo, realizado por campesinos de la zona, obligó al equipo de Gestión de la Biodiversidad de Cornare, liderado por David Echeverri, a desplazarse hasta el lugar para realizar el levantamiento del cadáver y determinar las causas de este deceso que pone en evidencia la crisis que atraviesa la región por cuenta de esta especie invasora.

Tras una inspección inicial, los expertos descartaron de plano que el animal hubiera sido víctima de ataques humanos o que se tratara de uno de los individuos sometidos al costoso y cuestionado plan de esterilización del Gobierno.

Lea también: “A los 22 minutos murió”: conductor que transportó a Yeison Jiménez contó cómo fueron sus últimas horas

Por el contrario, todo apunta a una sangrienta disputa territorial. En el mismo lago se encontraba una hembra en celo y varios machos en plena faena de apareamiento, un escenario que suele desatar peleas mortales entre estos gigantes.

Este es el cuarto caso reportado en lo que va corrido del año. Los expertos advierten que un hipopótamo muerto en estas condiciones representa un riesgo biológico altísimo para las comunidades de pescadores y ganaderos, debido a la posible transmisión de patógenos y virus durante su descomposición.

Mientras la población de estos mamíferos crece a un ritmo desenfrenado del 12% anual. La muerte natural de estos animales exige protocolos urgentes de incineración para evitar que sus cadáveres contaminen las aguas del río Magdalena y las ciénagas de las que viven miles de familias.

Más noticias de Antioquia