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    Entre gritos y abucheos: así fue la llegada de Iván Cepeda a Medellín

    La visita de Iván Cepeda a Medellín generó rechazo entre los ciudadanos que se encontraban en el aeropuerto José María Córdova.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Entre gritos y abucheos: así fue la llegada de Iván Cepeda a Medellín
    Capturas del video de redes sociales.
    Entre gritos y abucheos: así fue la llegada de Iván Cepeda a Medellín

    Resumen: Iván Cepeda llegó en medio de manifestaciones de apoyo y rechazo. El candidato presidencial participó en actividades de campaña en Medellín.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    El candidato presidencial Iván Cepeda llegó este miércoles 10 de junio a Medellín en medio de reacciones divididas. Mientras algunos ciudadanos lo recibieron con expresiones de rechazo en el aeropuerto José María Córdova, decenas de seguidores se movilizan a esta hora por diferentes puntos de Medellín a la espera de su encuentro político en el sector de Carabobo Norte.

    Videos difundidos en redes sociales muestran el momento de la llegada del aspirante presidencial al terminal aéreo de Rionegro, Antioquia, donde varias personas lanzaron consignas y abucheos en su contra.

    En las grabaciones se escuchan expresiones de rechazo por parte de algunos ciudadanos que se encontraban en el lugar.

    Lea también: Juan Camilo Arbeláez desapareció en el municipio de Granada

    Paralelamente, simpatizantes del candidato avanzan por la Avenida Oriental, a la altura de la Clínica Victoriana, en una movilización convocada para acompañar la agenda política de Iván Cepeda en la capital antioqueña.

    Se espera que en los próximos minutos el aspirante haga presencia en Carabobo Norte, donde sostendrá un encuentro con seguidores y ciudadanos que respaldan su campaña presidencial.

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