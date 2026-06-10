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    Juan Camilo Arbeláez desapareció en el municipio de Granada

    Fue reportado como desaparecido el 13 de septiembre de 2024

    Publicado por: Juan Manuel

    JUAN CAMILO ARBELAEZ LONDONO
    Juan Camilo Arbeláez desapareció en el municipio de Granada

    Resumen: Juan Camilo Arbeláez Londoño tenía 29 años al momento de su desaparición, ocurrida el 13 de septiembre de 2024 en el municipio de Granada, Antioquia. Desde entonces, las autoridades y organismos de búsqueda han difundido su información con el fin de obtener datos que permitan establecer su paradero.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Juan Camilo Arbeláez Londoño tenía 29 años al momento de su desaparición, ocurrida el 13 de septiembre de 2024 en el municipio de Granada, Antioquia. Desde entonces, las autoridades y organismos de búsqueda han difundido su información con el fin de obtener datos que permitan establecer su paradero.

    Entre sus señales particulares se destaca un tatuaje de un indio piel roja ubicado en la región pectoral izquierda. Además, presenta una cicatriz quirúrgica en la región temporal izquierda, resultado de un accidente de tránsito en el que recibió cinco puntos de sutura. Estas características constituyen elementos importantes para su identificación.

    Físicamente, Juan Camilo es de contextura delgada, rostro ovalado y piel trigueña. Tiene cabello corto, liso y negro, ojos negros y pequeños, nariz recta y boca mediana con labios delgados. También posee barba y bigote poblados, de longitud mediana, sin particularidades adicionales registradas.

    2 VOLANTE JUAN CAMILO ARBELAEZ LONDONO scaled

    Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes


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