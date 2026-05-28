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Resumen: Un vuelo de Avianca que cubría la ruta Bogotá–Pasto tuvo que regresar a la capital luego de dos intentos fallidos de aterrizaje en el aeropuerto Antonio Nariño por condiciones climáticas adversas. Durante las maniobras, varios pasajeros vivieron momentos de pánico, que quedaron registrados en videos difundidos en redes sociales. Finalmente, la aeronave logró aterrizar sin novedades una vez mejoró el clima y no se reportaron personas heridas.

¡Llanto, rezos y pánico! Vuelo de Avianca tuvo que regresar a Bogotá tras dos intentos fallidos de aterrizaje

Un vuelo de Avianca que cubría la ruta Bogotá–Pasto terminó generando momentos de tensión entre sus pasajeros luego de que la aeronave no pudiera aterrizar en el aeropuerto Antonio Nariño, debido a las condiciones climáticas adversas registradas en la zona.

El hecho se presentó el martes 26 de mayo, cuando el avión intentó llegar a su destino, pero las condiciones meteorológicas obligaron a la tripulación a realizar maniobras de seguridad que incluyeron varios intentos de aproximación antes de tomar la decisión de regresar a Bogotá.

Intentos de aterrizaje y regreso a la capital

Según lo conocido, la aeronave realizó al menos dos aproximaciones a la pista del aeropuerto ubicado en Chachagüí, sin lograr aterrizar de manera segura debido a la baja visibilidad y la inestabilidad del clima.

Ante este panorama, la tripulación optó por regresar al aeropuerto El Dorado en Bogotá como medida preventiva, mientras se evaluaban las condiciones en el sur del país.

Horas más tarde, y tras una mejora en el clima, el vuelo pudo retomar su trayecto hacia Pasto, donde finalmente aterrizó sin que se reportaran incidentes mayores ni personas lesionadas.

Momentos de tensión dentro de la aeronave

Durante las maniobras de aproximación, varios pasajeros vivieron momentos de angustia, lo que quedó registrado en videos difundidos en redes sociales. En las grabaciones se observan reacciones de miedo, llanto y oraciones por parte de algunos viajeros ante la incertidumbre del aterrizaje.

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También se conoció que miembros de la tripulación atendieron a pasajeros que presentaron episodios de ansiedad y malestar durante el proceso, mientras la aeronave se mantenía en maniobras de espera.

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Pronunciamiento de la aerolínea

Avianca explicó que la decisión de no aterrizar en el primer intento obedeció a protocolos de seguridad operacional, priorizando la integridad de los pasajeros y la tripulación frente a las condiciones meteorológicas desfavorables.

La compañía indicó que el vuelo AV9401 realizó dos aproximaciones sin aterrizar y posteriormente regresó a Bogotá hasta que las condiciones permitieron completar el trayecto de forma segura.

Un aeropuerto de alta complejidad

El aeropuerto Antonio Nariño es reconocido por su complejidad operativa, debido a su ubicación en una zona montañosa y a más de 1.800 metros de altura, rodeado de cordilleras y cañones.

Las condiciones climáticas en esta terminal aérea pueden cambiar rápidamente, con presencia frecuente de neblina, baja visibilidad y vientos cruzados, factores que dificultan las maniobras de aterrizaje.

Por esta razón, las autoridades aeronáuticas exigen capacitación especializada a las tripulaciones que operan en este aeropuerto, considerado uno de los más exigentes del país.

Operación sin víctimas

Pese a la tensión vivida en el vuelo y la incertidumbre entre los pasajeros, la aerolínea confirmó que no se presentaron emergencias mayores ni personas heridas durante el incidente.