Resumen: EPM invita a utilizar el programa llame-antes-de-excavar para evitar daños en redes de gas natural y prevenir riesgos durante obras y excavaciones.

Un hueco mal hecho puede dejar sin gas a cientos: la advertencia de EPM

A través del programa ‘llame antes de excavar’, los interesados pueden solicitar gratuitamente una visita técnica con al menos 48 horas de anticipación para identificar la ubicación de las redes y recibir recomendaciones de seguridad.

Según explicó Luisa María Pérez Fernández, gerente del Gas EPM, la estrategia busca anticiparse a situaciones que puedan poner en riesgo vidas humanas o generar afectaciones en la prestación del servicio. La directiva destacó que la prevención y la planificación son fundamentales antes de iniciar cualquier excavación.

Como complemento a esta iniciativa, EPM también dispone de herramientas digitales para consultar la ubicación de redes de servicios públicos, con el propósito de fortalecer la cultura de corresponsabilidad y promover intervenciones seguras en el espacio público.

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La importancia del programa ‘llame antes de excavar’ quedó evidenciada en las cifras reportadas por la compañía. Durante 2025 se registraron 191 interrupciones del servicio de gas natural en los mercados atendidos por EPM en Antioquia, muchas de ellas asociadas a daños ocasionados por terceros durante trabajos de excavación.

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La empresa reiteró que prevenir este tipo de incidentes no solo evita fugas y suspensiones del servicio, sino que también protege a las comunidades y a quienes desarrollan obras o intervenciones en terreno.

EPM recordó que el servicio de verificación es gratuito y forma parte de las acciones que adelanta para fortalecer la seguridad operativa y garantizar condiciones adecuadas en la prestación del gas natural, servicio que actualmente llega a 121 poblaciones de 92 municipios antioqueños.

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