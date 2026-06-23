Resumen: El temido "brujo del Congo" ha puesto sus ojos (y probablemente algunos muñecos de trapo) sobre la Tricolor, convirtiendo el partido de hoy en un auténtico duelo entre la táctica de Lorenzo y el más allá.

Que Néstor Lorenzo lleve agua bendita: ¿«Vudú» del Congo tiene en la mira a la Selección Colombia?

Minuto30.com .- Señoras y señores, sintonicen las alarmas místicas porque este martes 23 de junio la Selección Colombia no solo se juega tres puntos clave en el Mundial 2026; también se juega la salud espiritual. El temido «brujo del Congo» ha puesto sus ojos (y probablemente algunos muñecos de trapo) sobre la Tricolor, convirtiendo el partido de hoy en un auténtico duelo entre la táctica de Lorenzo y el más allá.

El antecedente: Nigeria ya lloró ante la FIFA por el «vudú»

Para los que creen que esto es pura exageración, vale la pena recordar una divertida anécdota de los playoffs africanos. El director técnico de Nigeria, Éric Sékou Chelle, terminó tan traumado tras quedar eliminado por el Congo que elevó una queja formal ante la FIFA alegando que los congoleños les habían hecho vudú y magia negra en la tanda de penaltis.

Así que sí: mientras los demás equipos contratan analistas de video, en el Congo parecen tener un departamento de «Asuntos Paranormales» bastante activo.

El «Manual de Macumba» y la cruda realidad del fútbol

El mito alrededor del Congo habla del uso de rituales afrodescendientes para congelar al rival, torcerle los pies a los delanteros o hacer que el balón rebote caprichosamente en los palos.

Sin embargo, hay que mantener la calma y la cordura. Está bien pedirle un empujoncito al destino, pero la magia no te quita lo tronco ni te da los pulmones para corretear a Luis Díaz por la banda durante 90 minutos.

¿Cómo contrarrestar el maleficio este martes?

Colombia llega inspirada tras pasarle por encima a Uzbekistán con un cómodo 3-1, pero el Congo viene con la energía pesada tras sacarle un empate 1-1 a la Portugal de Cristiano Ronaldo. ¿Coincidencia táctica o metieron al ‘Bicho’ en una nevera antes del partido? Por si las moscas, la hinchada colombiana ya está activando sus propios «escudos protectores»:

Ruda en los guayos: Se rumora que más de uno quiere meterle ramitas de ruda a James Rodríguez para la buena suerte.

El sahumerio de la abuela: Encendido desde ya frente al televisor para espantar las malas vibras de los tiros libres del rival.

La vieja confiable: Cruzar los dedos, ponerse la camiseta al revés y rezarle a todos los santos conocidos.

Hoy se juega con el corazón, con los pies y, por lo visto, con un poquito de agua bendita en los termos. ¡A ganar en la cancha y a espantar los espantos, Colombia! 🇨🇴⚽🕯️

Ghana también tiene su brujo

Otro que ha llamado la atención de los medios en el Mundial es el «brujo de Ghana» quien esparciendo «polvitos mágicos» consiguió que su selección le ganara por la mínima diferencia a Panamá, en lo que sería el uso de la Macumba.

Este martes, Ghana se enfrenta a la Selección de Inglaterra y tendrán que «controlar» al goleador Harry Kane, con algo más que la magia de su brujo.