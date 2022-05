En las últimas horas, el colombiano Luis Díaz fue uno de los protagonistas en el lanzamiento de la nueva indumentaria del Liverpool para la temporada 2022-23.

El ‘Guajiro’ aparece en un vídeo junto a Jordan Henderson, Virgil van Dijk y Trent Alexander-Arnold, los cuales se encargan de presentar la nueva piel del equipo.

A través de sus redes sociales, Liverpool escribió: “Esta ciudad es diferente… ¡Ya está aquí el #LFC Nike Home Kit para la temporada 2022-23!» Díaz fue el gran protagonista, pues aparece en una fotografía luciendo la prenda que ya se encuentra en preventa.

Esta camiseta viene con nombre y números nuevos, conforme a la información del club «inspirado en los carteles de las calles históricas de la ciudad de Liverpool». Este diseño promete ser la sensación en ventas al ser bastante novedoso.

