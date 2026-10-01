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Resumen: La Línea P del Metrocable está temporalmente suspendida por un inconveniente técnico. Estas son las rutas alternas disponibles para los usuarios.

¡Pilas si va para el noroccidente! Línea P del Metrocable está fuera de servicio

Ante la situación, la empresa activó un plan de continuidad en coordinación con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y las demás autoridades competentes, con el propósito de ofrecer alternativas de transporte mientras se normaliza la operación.

Para quienes se movilizan hacia diferentes sectores de Medellín, se habilitaron varias rutas de buses que pueden ser abordadas en puntos cercanos a estaciones del sistema.

Entre las alternativas están las rutas 283i, con recorridos entre Florencia y Santander, y Santander y Doce de Octubre. La primera puede tomarse en la estación Acevedo y la segunda en la estación Tricentenario.

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También están disponibles las rutas 306A hacia El Progreso y 306B hacia Sena de Pedregal, que pueden abordarse en la estación Caribe. La ruta 285, con destino a París, tiene un punto de abordaje cerca de la estación Doce de Octubre.

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Otra alternativa es la ruta C2-008, que cubre el recorrido Madera–París–Los Sauces y puede tomarse cerca de la estación Madera.

El Metro señaló que por ahora no hay un tiempo estimado para el restablecimiento de la Línea P del Metrocable. La recomendación para los usuarios es verificar las rutas disponibles y consultar la tarifa antes de abordar los buses.

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