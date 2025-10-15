¡El Rey de los amistosos! Néstor Lorenzo extiende su racha sin derrotas fuera de casa con el empate ante Canadá

Resumen: La Selección Colombia Masculina de Mayores concluyó su doble jornada de amistosos FIFA de octubre con un empate 0-0 ante Canadá, en un partido disputado en el Red Bull Arena de New Jersey, sumando este resultado a una previa victoria 4-0 contra México, y manteniendo el invicto bajo la dirección técnica de Néstor Lorenzo. A pesar de un encuentro intenso y equilibrado, donde Canadá priorizó la defensa, Colombia, con un once que incluyó a Montero, Sánchez, Lucumí, Díaz y Quintero, no logró concretar las oportunidades ofensivas generadas, aunque se destacaron la seguridad defensiva y la creatividad de jugadores como Luis Díaz y Juan Fernando Quintero.
La Selección Colombia Masculina de Mayores cerró su doble jornada de amistosos de la Fecha FIFA de octubre con un empate 0-0 frente a Canadá.
El encuentro, disputado este martes 14 de octubre en el Red Bull Arena de New Jersey, puso fin a un ciclo que incluyó una victoria previa por goleada.
Bajo la dirección técnica de Néstor Lorenzo, el combinado nacional protagonizó un partido intenso y equilibrado, enfrentándose a una selección canadiense que priorizó la solidez defensiva y el juego directo.
A pesar de la búsqueda constante de alternativas ofensivas mediante transiciones rápidas y circulación de balón, Colombia no logró concretar las opciones de peligro generadas a lo largo de los 90 minutos.
El once inicial presentado por Colombia fue el siguiente: Álvaro Montero en el arco; Andrés Román, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí y Johan Mojica en defensa.
Asimismo, Juan Camilo Portilla, Richard Ríos y Juan Fernando Quintero en el mediocampo; y Jaminton Campaz, Luis Díaz (Capitán) y Juan Camilo Hernández en el ataque.
Luis Díaz y Juan Fernando Quintero se destacaron en la ofensiva, aportando desequilibrio y creatividad.
En la retaguardia, la dupla de centrales conformada por Dávinson Sánchez y Jhon Lucumí exhibió seguridad y buen posicionamiento, logrando neutralizar las aproximaciones del equipo norteamericano.
Con este 0-0, la ‘Sele’ finaliza su ventana de amistosos de octubre, tras haber goleado 4-0 a México en Arlington.
El cuerpo técnico ahora analizará las conclusiones de estos dos encuentros para continuar ajustando el funcionamiento del equipo de cara a los próximos compromisos de la Fecha FIFA de noviembre.
