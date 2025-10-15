Minuto30
    ¡El Rey de los amistosos! Néstor Lorenzo extiende su racha sin derrotas fuera de casa con el empate ante Canadá
    Colombia empata 0-0 con Canadá en amistoso FIFA, extendiendo el invicto de Néstor Lorenzo tras golear 4-0 a México. Foto: FCF
    Resumen: La Selección Colombia Masculina de Mayores concluyó su doble jornada de amistosos FIFA de octubre con un empate 0-0 ante Canadá, en un partido disputado en el Red Bull Arena de New Jersey, sumando este resultado a una previa victoria 4-0 contra México, y manteniendo el invicto bajo la dirección técnica de Néstor Lorenzo. A pesar de un encuentro intenso y equilibrado, donde Canadá priorizó la defensa, Colombia, con un once que incluyó a Montero, Sánchez, Lucumí, Díaz y Quintero, no logró concretar las oportunidades ofensivas generadas, aunque se destacaron la seguridad defensiva y la creatividad de jugadores como Luis Díaz y Juan Fernando Quintero.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La Selección Colombia Masculina de Mayores cerró su doble jornada de amistosos de la Fecha FIFA de octubre con un empate 0-0 frente a Canadá.

    El encuentro, disputado este martes 14 de octubre en el Red Bull Arena de New Jersey, puso fin a un ciclo que incluyó una victoria previa por goleada.

    Bajo la dirección técnica de Néstor Lorenzo, el combinado nacional protagonizó un partido intenso y equilibrado, enfrentándose a una selección canadiense que priorizó la solidez defensiva y el juego directo.

    A pesar de la búsqueda constante de alternativas ofensivas mediante transiciones rápidas y circulación de balón, Colombia no logró concretar las opciones de peligro generadas a lo largo de los 90 minutos.

    El once inicial presentado por Colombia fue el siguiente: Álvaro Montero en el arco; Andrés Román, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí y Johan Mojica en defensa.

    Asimismo, Juan Camilo Portilla, Richard Ríos y Juan Fernando Quintero en el mediocampo; y Jaminton Campaz, Luis Díaz (Capitán) y Juan Camilo Hernández en el ataque.

    Luis Díaz y Juan Fernando Quintero se destacaron en la ofensiva, aportando desequilibrio y creatividad.

    En la retaguardia, la dupla de centrales conformada por Dávinson Sánchez y Jhon Lucumí exhibió seguridad y buen posicionamiento, logrando neutralizar las aproximaciones del equipo norteamericano.

    Con este 0-0, la ‘Sele’ finaliza su ventana de amistosos de octubre, tras haber goleado 4-0 a México en Arlington.

    El cuerpo técnico ahora analizará las conclusiones de estos dos encuentros para continuar ajustando el funcionamiento del equipo de cara a los próximos compromisos de la Fecha FIFA de noviembre.

