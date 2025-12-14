Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Domingo:
    Publicado por: SoloDuque

    ¡Cifras devastadoras! Más de 10 muertos y 20 heridos deja siniestro vial con egresados de Bello

    Resumen: Las víctimas son jóvenes estudiantes del Liceo Antioqueño de Bello, quienes regresaban de su viaje de promoción. El Gobernador confirmó cifras preliminares devastadoras

    Minuto30.com .- El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, lamentó profundamente una tragedia vial que enluta al departamento en la mañana de hoy. Un bus que transportaba a jóvenes estudiantes de Bello, que regresaban de una excursión, cayó a un abismo.

    El siniestro se presentó en la vía Belén, específicamente en el sector El Chispero, ubicado entre los municipios de Remedios y Zaragoza. El bus cubría la ruta entre Tolú y Medellín.

    Las víctimas son jóvenes estudiantes del Liceo Antioqueño de Bello, quienes regresaban de su viaje de promoción. El Gobernador confirmó cifras preliminares devastadoras:

    “Hasta el momento se reporta más de una decena de personas fallecidas y 20 lesionados.”

    Ante la magnitud de la emergencia, la red hospitalaria de la región ha sido activada en su totalidad para atender y brindar apoyo a los heridos.

    El gobernador Andrés Julián Rendón anunció que se desplazará de inmediato al hospital de Remedios para supervisar personalmente la atención de la emergencia.

    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


