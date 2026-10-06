«Las flores» están de luto: Murió Hersilia Grisales de Patiño, pionera del desfile de silleteros

Resumen: La Corporación de Silleteros de Santa Elena confirmó el fallecimiento de Hersilia Grisales de Patiño, una de las primeras mujeres silleteras de la región, dejando un invaluable legado cultural
Minuto30.com .- La Asociación Gremial Corporación de Silleteros de Santa Elena (COS.E.) confirmó este martes 6 de octubre el lamentable fallecimiento de Hersilia Grisales de Patiño, reconocida y respetada por hacer parte de las primeras generaciones de silleteras del territorio antioqueño.
A través de un sentido comunicado oficial, la entidad gremial expresó sus más profundas condolencias a los familiares y allegados de la matrona, exaltando su papel fundamental en la construcción y preservación de la identidad cultural del corregimiento.
Una mujer de carácter firme y legado inmarcesible
Quienes tuvieron la oportunidad de conocer a Hersilia Grisales de Patiño y compartir de cerca con ella, la recuerdan como una mujer trabajadora, de carácter firme, noble y profundamente generoso. Su vida estuvo estrechamente ligada a las flores y a la labor campesina que dio origen a la manifestación cultural más emblemática de Medellín.
La Corporación de Silleteros destacó que, aunque su voz se apaga, su influencia cultural seguirá viva a través de su linaje:
«Su legado permanece en las nuevas generaciones, en sus hijos, nietos y demás familiares que aún portan con orgullo una tradición que ella ayudó a sembrar desde sus primeros tiempos».Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad
La partida de Hersilia Grisales de Patiño representa una pérdida sensible para la historia viva de Santa Elena, pero su memoria continuará desfilando en cada silleta que sus descendientes carguen con el orgullo que ella misma les inculcó.
Generaciones silleteras
Hersilia Grisales de Patiño pasará a la historia como una de las fundadoras del emblemático Desfile de Silleteros en 1957, una gesta cultural que emprendió junto a su madre, Isabel Atehortúa.
Este invaluable legado de amor por las flores y orgullo campesino se mantiene vivo en Santa Elena, pues la tradición silletera sigue floreciendo intacta a través de su linaje; Ana Isabel Patiño y Julieta Nieto son las encargadas de preservar esta herencia familiar y continuar cargando a sus espaldas la historia de su territorio en cada edición de la feria.
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