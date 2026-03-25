Linda Caicedo fue elegida como la mejor jugadora de la Liga Femenina de España en enero, tras anotar cuatro goles y dar dos asistencias. Foto: Real Madrid femenino

Resumen: El FC Barcelona dejó prácticamente sentenciada su eliminatoria de cuartos de final en la Champions femenina tras golear 6-2 al Real Madrid en su propia casa este miércoles. Aunque la colombiana Linda Caicedo brilló con un espectacular doblete, incluyendo un golazo al ángulo, la superioridad colectiva de las azulgranas fue aplastante con goles de Pajor, Putellas y compañía. Con este resultado, el equipo merengue queda obligado a buscar una remontada épica en el partido de vuelta en Barcelona el próximo 2 de abril.

Linda Caicedo le anotó doblete al Barcelona en Champions: el problema es que perdieron 6-2

El FC Barcelona Femenino dio un paso gigante hacia las semifinales de la UEFA Women’s Champions League tras arrollar 6-2 al Real Madrid en el partido de ida de los cuartos de final. En una tarde marcada por la superioridad azulgrana, el brillo individual de la colombiana Linda Caicedo no fue suficiente para frenar la maquinaria catalana.

Desde el pitazo inicial, el Barcelona impuso su ritmo. Antes del minuto 15, las visitantes ya ganaban 0-2 gracias a los tantos de Ewa Pajor (minuto 6) y Esmee Brugts (minuto 13). La efectividad culé dejó sin respuesta inmediata a una defensa blanca que se vio superada por la velocidad y la precisión del mediocampo liderado por Aitana Bonmatí y Alexia Putellas.

El pundonor de Linda Caicedo

A pesar del vendaval, Linda Caicedo demostró por qué es la gran figura del conjunto merengue. Al minuto 30, la vallecaucana descontó tras eludir a la portera Cata Coll con un regate magistral. Posteriormente, al minuto 66, Linda firmó el gol de la jornada con un derechazo potente que se colgó en el ángulo, despertando la ilusión en las gradas del Alfredo Di Stéfano.

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Sin embargo, los dos destellos de la estrella colombiana fueron insuficientes ante la contundencia del Barça. Irene Paredes, un segundo tanto de Pajor, y el cierre definitivo de Alexia Putellas desde el punto penal al minuto 89, sellaron el set (6-2) a favor de las vigentes campeonas.

Ficha del partido

Resultado: Real Madrid 2 – 6 FC Barcelona

Goles Real Madrid: Linda Caicedo (30′, 66′)

Goles Barcelona: E. Pajor (x2), E. Brugts, I. Paredes, C. Pina y A. Putellas.

Próximo encuentro: El partido de vuelta se jugará el jueves 2 de abril en el Spotify Camp Nou, donde el Madrid buscará una hazaña casi imposible.

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